Dafne Gianesini sempre più americana Ha spinto Saint Edwards ai playoff

Si è concluso il terzo anno in NCAA per la reggiana Dafne Gianesini.

L’atleta ventunenne, dopo il primo anno alla Eastern Kentucky University, si è trasferita ad Austin, in Texas, alla Saint Edwards University in Division II (la seconda Lega collegiale statunitense, ndr) e, dopo una stagione di ambientamento, in quella appena conclusa Dafne ha compiuto un ulteriore step in avanti contribuendo a centrare l’obiettivo stagionale del team, ovvero i playoff di Conference.

Le biancoblu sono uscite al primo turno, ma restano diverse buone indicazioni per Dafne che ha chiuso la stagione con percentuali al tiro di tutto rispetto.

L’atleta, cresciuta nel settore giovanile cittadino del Basket Tricolore, ora dovrà lavorare sul proprio fisico per cercare di limitare gli infortuni che hanno condizionato a sprazzi il suo anno da giocatrice.

"Questa stagione da junior (si chiama così il terzo anno universitario per quanto riguarda gli sportivi, ndr) - dice Dafne - è stata la migliore dei miei tre anni negli Stati Uniti.

Devo dire che in generale la squadra è cambiata molto, in meglio.

Ci siamo qualificate per il Conference Tournament, ma abbiamo perso la prima partita del torneo, quindi la stagione si è conclusa. Per quanto riguarda la mia annata, ho dato il mio contributo per la squadra, principalmente giocando da ala grande, che penso mi abbia permesso di esprimere il mio gioco al meglio".

Un bilancio più che soddisfacente…

"Per quanto riguarda gli obiettivi, con la squadra abbiamo raggiunto quello che ci eravamo prefissate in estate e il prossimo anno puntiamo ad arrivare più in alto durante la stagione regolare e poi andare avanti il più possibile nei playoff di Conference.

Individualmente, ho avuto un paio di infortuni che mi hanno fermata per qualche mese in totale; a parte questo, sono comunque soddisfatta, ho lavorato principalmente sulla mia presenza in squadra, più positività e aver più fiducia nel mio gioco".

Su cosa lavorerai in vista della prossima stagione?

"Ricomincerò il mio percorso in palestra, per lavorare sul fisico, ovviamente un po’ di campetto e allenamenti, per ricominciare poi ad Agosto negli States".

Come sta proseguendo il tuo percorso scolastico?

"Mi mancano due semestri alla laurea, cercherò di mantenere una media alta e non vedo l’ora di laurearmi.

Come progetti futuri, sto pensando di utilizzare il mio quinto anno di eleggibilità NCAA per fare un master accelerato e, in questo modo, poter giocare anche un’altra stagione".

Cesare Corbelli