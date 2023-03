Dai papà ai campioni vanno tutti di corsa

Parte domani la due giorni podistica, e non solo, che comprende la "Corsa del papà, corri con me" e la 21 internazionale di Reggio Emilia, competitiva di km 21,097, omologata dalla Federazione d’Atletica Leggera. L’organizzazione è dell’Atletica Reggio; la kermesse prenderà il via alle 14 con l’apertura dell’expo in piazza della Vittoria con attività e animazioni, presentazione top runner, dj set e possibilità di mangiare in loco. Alle 16 all’interno dei giardini pubblici, con partenza e arrivo di fronte al Teatro Valli, ecco la corsa col papà, con adulti e bimbi in coppia sulla distanza di 1.500 metri. Domenica mattina dalle 9,30 è la volta della "21 di Reggio Emilia", con partenza e arrivo in piazza della Vittoria, e un cast di atleti di primo livello, che si sfideranno su un tracciato appositamente disegnato per favorire prestazioni cronometriche di rilievo, grazie anche alle band musicali che lungo il tracciato avranno il compito di caricare i partecipanti e allietare il pubblico.

Al via l’azzurro Daniele Meucci; e poi Said El Otmani, Antonino Lollo, Badr El Jaafari, Alessio Terrasi, Marco Salami, Marouan Razine, Aymen Ayachi, Vincenzo Agnello, Andrea Astolfi, Giacomo Pensalfini, Roberto Boni (Self), Salvatore Franzese (foto in alto) (Atl. Reggio), Michele Cacaci, Alessandro Boschis, Paolo Gallo, Steve Bibalo, Federico Rondoni (Corradini Rubiera), Luca De Francesco, Alessandro Spanu, Diego Testa, Samuele Oskar Cassi, Luca Malpighi, Riccardo Vanetti.

In campo femminile, dubbi sulla presenza di Barbara Bressi che aveva totalmente recuperato dalla frattura alla clavicola di fine febbraio, ma che ora lamenta un problema a un piede. E dunque sicure Maria Chiara Cascavilla, Silvy Turcato, Francesca Giacobazzi, Erica Franzolini, Paola Braghiroli, Luisa Gelmi, Enrica Bottoni e la triathleta reggiana Fabia Maramotti.

Il percorso è da ripetere due volte e ovviamente gli automobilisti dovranno porre la massima attenzione. Partenza da piazza della Vittoria, poi viale Allegri, corso Cairoli, via Mazzini, corso Garibaldi, via Guasco, Largo Kobe e Gianna Bryant. E ancora viale Magenta, via Zanichelli, via della Canalina, via Fratelli Rosselli, via Guittone d’Arezzo, via Martiri della Bettola, viale Umberto primo, piazza Diaz, via Ariosto, piazza Roversi per rientrare da corso Garibaldi, via Mazzini e arrivo in piazza della Vittoria.

Claudio Lavaggi