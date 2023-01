Dai pugni alle canzoni Corsetti vola a Sanremo

Sudore e musica. Nella palestra del Mirabello si allena il trentaquattrenne Roberto Corsetti, che tra poche settimane parteciperà con la sua band reggiana (Gli Stonale) al contest Sanremo Discovery, dedicato alle band emergenti. Il guantone della Reggiana Boxe Olmedo in questi giorni si sta preparando per questa avventura inaspettata, arrivata un po’ per caso.

"Noi quattro suoniamo insieme da circa un anno - racconta Roberto - Ci siamo conosciuti per divertirci, ognuno di noi ha il proprio lavoro. Sono un broker e lavoro in una società di mediazione. Tutto è partito dal tastierista, che era un mio cliente. Poi abbiamo messo gli annunci e abbiamo trovato il chitarrista e il batterista. E così è nata “Stonale band”, che si chiama così perché proviamo in via Tonale, dove abita il tastierista. Abbiamo scritto i nostri pezzi, tre nuovi li abbiamo appena registrati al Cambusa a Mancasale. Siamo una band tutta composta da persone che vivono a Reggio, ma che ha tre componenti su quattro che vengono dal Sud Italia, tra Sicilia e Campania. Il nostro genere? Siamo una band pop rock italiana, il nostro riferimento principale è Lucio Battisti".

E mentre si prepara per esibirsi davanti al manager di Paola e Chiara, Roberto ha un’altra sfida da affrontare. "Ho parlato con Michael Galli proprio stamattina - racconta - e ho deciso di passare dagli amatori agli agonisti. Ho sempre amato gli sport da combattimento, fin da piccolo quando vivevo in Sicilia. E ora vorrei togliermi lo sfizio di fare almeno un incontro". Al Mirabello Roberto ha trovato non soltanto una palestra, ma un gruppo di amici. "A colpirmi sono state due cose: la grande professionalità dei maestri e l’ambiente che si crea con i ragazzi, molto rispettoso e pulito". La scoperta della Reggiana Boxe, per Roberto, è stata anch’essa casuale: "Volevo tornare a fare uno sport da combattimento, ho aperto internet e ho guardato quale fosse la palestra con più recensioni positive. Ed eccomi qui".

Due passioni, la musica e la boxe, che per Roberto vanno avanti di pari passo. E per sconfiggere la malasorte sta pensando di sfruttare tutte le sue abilità a Sanremo: "Ora che ci penso, credo che mi porterò il paradenti portafortuna...".