"Dai Zucchero, vieni a cantare con noi"

Una richiesta partita un po’ per gioco che però, attraverso una vera e propria catena social, potrebbe davvero arrivare al destinatario: il cantante, reggiano doc, Zucchero ‘Sugar’ Fornaciari. Tutti i tifosi infatti stanno chiedendo all’artista di Roncocesi di partecipare alla festa di domenica e cantare ‘Così Celeste’ in versione ‘Così Granata’ per l’occasione. ‘Un altro sole quando viene sera, sta colorando l’anima mia. Potrebbe essere di chi spera, ma nel mio cuore è solo mia. E mi fa piangere, sospirare, così granata…She’s my Regia. E mi fa ridere, bestemmiare e brucia il fuoco, She’s my Regia’. Vedremo se ‘Sugar’ avrà modo di raccogliere il messaggio, altrimenti gli ultras potrebbero comunque cantarla ‘autonomamente’.