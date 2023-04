Daino e Luzzara mettono paura al Guastalla

di Federico Prati

Chiusa la stagione regolare di Seconda categoria, sprint finale per tutti gli altri campionati dilettantistici. Che però potranno usufruire di un week-end di sosta per lasciare spazio al Torneo delle Regioni in agenda dal 20 al 27 aprile in Piemonte-Valle d’Aosta, quindi domenica prossima scenderanno in campo soltanto Serie D e Terza categoria a -3 turni dall’epilogo.

Ancora 180’ da giocare per le altre categorie: in Eccellenza tiene banco la lotta per scongiurare la quarta retrocessione diretta senza play-out che al momento ricadrebbe sul Boretto (37) riagguantato dall’Arcetana (37), ma davanti alla matricola grazie alla miglior differenza reti globale e attualmente ai play-out contro la Modenese (38). Sarebbe salva la Pieve Nonantola (44) grazie al gab di 7 punti dai biancazzurri che si giocheranno tutto il 30 aprile sul terreno proprio della Modenese per poi chiudere in casa col Nibbiano (46). Meno impervio il calendario dell’Arcetana che dovrà vincere al "Ballotta" contro la Fidentina (48) e centrare l’impresa con l’Agazzanese (73), che tallona la Cittadella (74) per l’argento valido per gli spareggi nazionali. Già spacciato il trio Castellana (33), Campagnola (25) e Anzolavino (21).

Nel girone A di Promozione quasi al riparo al Brescello (38) a +5 sulla zona calda e quindi alla caccia di un punto che potrebbe arrivare anche il 7 maggio ospitando il Team Traversetolo (28). Infuria la bagarre play-off nel girone B grazie al poker di hurrà calato dal BibbianoSan Polo (48), atteso alla ripresa dal super derby col Montecchio (49), attualmente terzo per gli scontri diretti nettamente a favore del BaisoSecchia (49). Due match-clou per i gialloblù impegnati nel doppio derby esterno con la Vianese (45), gara che all’andata segnò il debutto sulla panchina rossoblù del tandem Iemmi-Ghizzoni, e casalingo contro la Scandianese (44) ora scivolata al sesto posto. Per riacciuffare la zona nobile, il Castellarano (43) deve superare l’inguiato Ganaceto (27) e stendere il BibbianoSan Polo all’ultimo turno. Da tempo retrocesso il Casalgrande (11), l’Atletic Progetto Montagna (31) può lanciare l’hurrà salvezza facendo il blitz sul terreno della Riese (37).

Rebus sempre più fitto nelle zone alte del girone C di Prima categoria dove la capolista Guastalla (52) ha dimezzato il margine sul tandem Daino-Luzzara (50): i rossoblù attendono la Virtus Libertas (48) per poi chiudere in trasferta col Boca Barco (26). Avversari in lotta per la salvezza anche per Daino e Luzzara rispettivamente contro Montecavolo (26) e un Real Casina (22) rilanciato da due hurrà in stecca. Fari puntati sugli scontri diretti Masone (47)-S.Prospero Correggio (48) e Virtus Correggio (44)-Quattro Castella (48). Non può distrarsi il Celtic Cavriago (31) che dovrà rintuzzare l’assalto della Barcaccia (25), dopo l’immediato ritorno in Seconda categoria della Gualtierese (10). Inanellata una serie di 8 hurrà in stecca, il futuro della capolista Sammartinese (62) passa da sfide con team inguaiati: fra le mura amiche sbarcherà la cenerentola Solarese (17), poi chiusura a Salvaterra contro il ritrovato Veggia (19).

Nel girone B due match da non fallire per la Povigliese (46), attualmente esclusa dai play-off a causa del divario di 7 punti dalla seconda piazza, che ospita il Basilicastello (33) e poi salirà a Palanzano (41). Situazione critica in casa Gattatico (25), attualmente terzultimo, che deve sorpassare il Ghiare (27) per non imitare la Gualtierese.

Nel girone reggiano di Seconda categoria spazio alle semifinali play-off fra Atletico Bibbiano Canossa-Novellara e Carpineti-Santos 1948 coi cittadini capaci l’anno scorso di imporsi, ma che non potranno contare sul centrocampista Yaalaoui rientrato domenica, ma subito ko per la rottura del setto nasale. Finale il 7 maggio sul campo della meglio piazzata.

Le matricole Puianello e Sporting Cavriago si giocano la salvezza su 180’ coi cavriaghesi salvi anche con due pareggi grazie al miglior piazzamento e avvantaggiati dal ritorno al Parco dello Sport. Condannato a vincere, anche nei supplementari il Fellegara, nella sfida in gara unica col Roteglia che mette in palio la finalissima play-off del 7 maggio contro l’Ubersetto, giunto secondo alle spalle della Rubierese. Ancora campionato in Terza categoria con l’intermezzo di domani per la finalissima del Memorial Presidenti fra Rapid Viadana e Cadelbosco sul neutro del "Campari" di Bagnolo.