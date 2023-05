Dal campo della rivale arrivano brutte notizie e i biancoverdi crollano con l’Agazzanese

ARCETANA

AGAZZANESE

ARCETANA: Giaroli, Bonacini, Monti (dal 23’st Corradini F.), Cavazzoli (dal 14’st Cristiani), Foderaro (dal 5’st Setti), Canalini, Lusoli, Sekyere, Ouattara, Bernabei, Davitti (dall’ 8’st Corradini S.). A disp.: Burani, Casoni, Andreoli, Travagliati, Marino. Allenatore: Ivano Rossi.

AGAZZANESE: Borges, Bragalini, Barba (dal 32’st D’Aniello), Mastrototaro, Reggiani, Vago (dal 20’st Riccardi), Gueye, Moltini (dal 26’st Lombardi), Forbiti, Pastorelli (dal 14’st Soumahoro), Farina (dal 20’st Corbellini). A disp.: Di Maio, Mauri, Harunaj, Bartoli. Allenatore: Gianluca Piccinini.

Arbitro: Garbo di Monza.

Reti: 11’ Moltini (AG), 14’ Mastrototaro (AG), 35’ Bernabei (AR), 46’ pt rig. Forbiti (AG); 2’ st Forbiti (AG), 9’ e 13’ st Pastorelli (AG), 44’ st D’Aniello (AG).

Note: spettatori 300 circa. Ammoniti Cavazzoli, Sekyere e Bernabei (A).

Debacle casalinga per l’Arcetana, che saluta dopo quattro anni il campionato di Eccellenza con una prestazione nella quale i ragazzi di Ivano Rossi vengono sepolti da una valanga di gol.

La gara con l’Agazzanese si mette subito in salita grazie alla rete nel primo quarto d’ora di Moltini e Mastrototaro, ma l’1-2 di Bernabei sembra riaprire i giochi.

Ma le notizie provenienti da Boretto non sono buone e il contraccolpo per i bianco-verdi sembra durissimo, tanto che l’Arcetana crolla sotto i colpi di Forbiti e Pastorelli, prima che D’Aniello, nel finale, porti addirittura a 7 le reti dei piacentini per un tristissimo saluto alla categoria.