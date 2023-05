Dal (quasi) addio al calcio Alla nuova promozione in B

Dall’aver quasi appeso le scarpe al chiodo al ritrovarsi, per la seconda volta nel giro di un paio d’anni, in Serie B. Fausto Rossi, il "volante" del centrocampo della Reggiana, si racconta nel libro "Storie di Serie B", che ripercorre le vicende dei granata nelle ultime stagioni fino al trionfo recente con il ritorno nel campionato cadetto. Il libro, edito da Corsiero Editore e scritto insieme al nostro collaboratore Damiano Reverberi e ad Andrea Panciroli, sarà presentato domani alle 18 al Circolo Tennis Reggio Emilia, dove il giocatore sarà a disposizione per autografare le copie.

Non tutti sanno che l’approdo a Reggio di Rossi arriva in un momento particolare, raccontato dal calciatore nel primo capitolo del libro. Dopo le giovanili con la Juventus, dove è uno dei prospetti più interessanti del vivaio bianco-nero, assaggia il professionismo con Vicenza e Brescia, prima di un paio di stagioni in Spagna, dove addirittura segna il gol che permette al Valladolid di battere il Barcellona di Messi e Neymar. Poi, dopo il ritorno in patria, una nuova esperienza all’estero con l’Universitatea Craiova, dove allena Devis Mangia, suo tecnico ai tempi dell’argento continentale con la nazionale Under 21. Ma qui le cose non vanno come sperato e dapprima un infortunio tendineo, con conseguente lungo stop, poi la scelta tecnica del presidente, che lo mette fuori rosa pur senza un motivo, lo inducono a pensare all’abbandono dell’attività agonistica. Anche perché le proposte sul tavolo non sono a livello di quelle precedenti: una arriva proprio da Reggio, dove la squadra ha appena terminato il campionato di Serie D senza ottenere la promozione ed è in attesa del ripescaggio. Sarà un colloquio con la mamma, ammalata, a convincerlo a scansare i propositi di abbandono.

Fine benefico. La percentuale dei diritti del libro spettante agli autori e a Fausto Rossi verrà devoluta in beneficienza al Mire, Maternità e Infanzia Reggio Emilia, progetto integrato nella cittadella dell’Arcispedale Santa Maria Nuova per accogliere la nascita, le donne, le mamme, i bambini e le loro famiglie del territorio. Si può acquistare il libro sul sito corsieroeditore.it e ritirarlo in occasione della presentazione ufficiale di domani, oppure nei giorni seguenti presso il Reggiana Calcio Store di via Piccard, presentando apposita ricevuta di acquisto.