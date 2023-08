Dalla bolgia del San Nicola al Barbera di Palermo

di Giuseppe Marotta

Lo si è detto e scritto per mesi: la Serie B, rispetto alla C, è totalmente un altro mondo. La Reggiana giocherà in stadi storici, in città di grande tradizione, contro avversarie di livello, in piazze che si avvicinano molto di più alla Serie A che alla terza serie.

Aspettando gli sviluppi in merito ai vari ricorsi che determineranno le ultime due partecipanti, ad oggi sono ufficialmente 17 le avversarie della Reggiana, e le andremo a vedere in rigoroso ordine alfabetico.

L’Ascoli, allenato da Viali, gioca le gare interne al "Del Duca" (12400 posti). Sarà al 9° campionato di B consecutivo. Poi una big, il Bari di mister Mignani: proprio come la Reggiana, i biancorossi erano addirittura in Serie D nel 2018-2019. Poi la promozione in C e una rapida risalita ai vertici della B. Lo scorso anno la sconfitta in finale playoff col Cagliari. Teatro delle gare il "San Nicola", che ha 58270 posti e sarà lo stadio più grande di questo torneo.

La prima neopromossa, sempre al sud, è il Catanzaro di Vivarini. Ha dominato il girone C di Serie C con una rosa (quasi) già da B; giocherà al "Ceravolo", 14mila posti. Poi è il turno del Cittadella, che proprio al "Tombolato" (7600 posti) ospiterà la Reggiana per il battesimo. Parliamo di una realtà virtuosa della B: spesso ha ottenuto la salvezza spendendo meno di tutti. Confermato mister Gorini.

Il Como di Longo gioca in uno degli impianti più suggestivi: ha la propria casa al "Sinigaglia" (13600 posti), proprio sulla riva del lago, che si vede nello sfondo delle partite nelle riprese televisive.

Il Cosenza delle salvezze miracolose punta su mister Caserta, e gioca in casa al "Marulla" (24mila posti): i calabresi per un solo punto vennero ripescati in sfavore della Reggiana nel 2021, e poi si sono resi protagonisti di salvezze incredibili tra rimonte all’ultimo minuto e playout vinti.

La Cremonese si candida per le primissime posizioni: gemellate, le due tifoserie in Lombardia si incontreranno allo "Zini" (15mila). Confermato Ballardini. Acquisti come quello del "Mudo" Vazquez la dicono tutta sulla forza del club grigiorosso. La FeralpiSalò (confermato Vecchi) è l’altra neopromossa: al primo anno in B, con alle spalle una società solida, ha indicato alla Lega il "Garilli" di Piacenza (21668 posti) in attesa dei lavori al "Turina". Poi c’è il Modena: al "Braglia" (21151 posti) tornerà il "derby del Secchia". Il nuovo mister è Bianco; diversi gli ex in campo, come Guiebre e Cauz. La trasferta di Palermo sarà una delle più belle per i reggiani: a pochi chilometri dalla spiaggia di Mondello, il 27 aprile potrebbe essere l’occasione per organizzare un weekend lungo in Sicilia tra arancine, belle spiagge e l’amata "Regia". Il "Barbera", con 36365 posti, è uno degli stadi più importanti d’Italia, e i rosanero di Corini (che hanno alle spalle il "City Group") hanno fatto un mercato importante (prendendo esperti come Lucioni, Insigne e Mancuso). La più attesa, però, è la sfida col Parma: l’attesissimo derby coi ragazzi di Pecchia andrà in scena a Reggio addirittura nell’ultima di campionato, mentre già il 2 settembre al "Tardini" (22352 posti) sarà il giorno dei giorni. Poi il Pisa del nuovo mister Aquilani: all’"Arena Garibaldi", da 10000 posti, le sfide saranno focose. È il turno di un’altra super big, la Sampdoria di Pirlo, grande amico di Nesta. La Reggiana andrà due volte a "Marassi" (33205 posti): per la Samp, e il 1° novembre in Coppa col Genoa.

Un altro "caldo" match sarà quello del "Picco" (12mila) di Spezia, sia per la rivalità, sia per il mister dei bianconeri, il grande ex Alvini. Il solido Sudtirol dell’esperto Bisoli gioca al "Druso" (5500 posti), e anche questa sarà una trasferta suggestiva. La Ternana di Lucarelli, realtà sempre più presente in B, gioca al "Liberati" (22000 posti), e infine una delle trasferte più belle: quella di Venezia, al "Penzo" (11150 posti). Per affontare i ragazzi di Vanoli bisognerà prendere il battello. Sarà un viaggio meraviglioso: per chi gioca e per chi tifa.