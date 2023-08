Dalla maglia granata al giallo canarino Quanti ex sul cammino della Reggiana

Premessa scontata ma d’obbligo: con la chiusura del mercato fissata al primo settembre (ma non per i giocatori svincolati), l’elenco degli ex di turno che incroceranno i tacchetti con i granata non può che risultare parziale (effetto collaterale della aberrante ma consolidata scelta di iniziare le competizioni a trattative aperte), ma non mancano comunque certezze e curiosità.

La squadra con il numero maggiore? Il Modena, con ben 4 calciatori passati dalla Reggiana. Due addirittura "freschi" protagonisti della promozione in B, come il laterale Abdoul Guiebre (straripante il terzino mancino del Burkina Faso nella Regia di Aimo Diana, ma ahimè in prestito secco dai canarini) e Cristian Cauz, che dopo la rescissione anticipata con i granata, ha firmato un biennale (con opzione per il terzo anno) con i gialloblu. Luca Tremolada è al terzo anno a Modena (già a segno in Coppa Italia nella sconfitta per 4-3 con il Genoa, prossimo avversario della squadra di Alessandro Nesta) dove ha trovato la continuità mancata a Reggio (23 presenze e 2 gol nel 201415), Jacopo Manconi (anche lui a rete nella prima gara ufficiale) ritrova la B dopo 47 centri nelle ultime 3 annate all’Albinoleffe. In granata ne fece 6 nel 201617 prima del passaggio a Trapani a gennaio. Restando ai tempi recenti, il Parma ha reintegrato da pochi giorni Martin Turk in rosa. L’estremo sloveno, poco convincente nel passaggio a Reggio, ma poi sorprendentemente in serie A con la Samp, nelle gerarchie dovrebbe però restare dietro Chichizola e Corvi.

Matteo Solini (a Reggio nel lontano 201314) e Luca Vignali (buoni i mesi in granata prima del fallimento firmato dai coniugi Piazza) confermati nel Como; nei lariani il dg è Carlalberto Ludi (ex difensore nella rosa 200203 della Reggiana, senza riuscire ad esordire), l’ex portiere Davide Facchin è invece collaboratore dell’area tecnica.

Suggestivo l’incrocio con Massimiliano Alvini (con lui lo storico vice Renato Montagnolo), affetto reciproco con Reggio Emilia, ora sulla panchina dello Spezia, rivalità mai banale per le due tifoserie. In cadetteria tre anni fa tra i granata (7 gol), l’attaccante Simone Mazzocchi, via Atalanta, nella prima linea del Cosenza, dopo le 3 realizzazioni col Sudtirol della stagione scorsa; nei calabresi da ricordare anche il Responsabile del Settore Giovanile, Sergio Mezzina. A proposito di giovanili, alla prima giornata, a Cittadella la Reggiana potrebbe incrociare Alessandro Mattioli (nel mirino però di molte compagini di serie C), cresciuto prima in granata e poi all’Inter. Dopo 3 stagioni proprio nei patavini e 2 in maglia Ternana, Luca Ghiringhelli ha firmato per il Sudtirol e si avvia a giocare la sesta annata consecutiva in cadetteria dopo il biennio (2016-18) giocato in C sulla fascia destra della Reggiana.

Di proprietà dei tirolesi anche Lunetta e Siega, fuori però dai piani di mister Bisoli.

Nell’ambizioso Palermo (Salvatore Lanna è il vice allenatore) pedina fissa in attacco Matteo Brunori, senza acuti nell’anno e mezzo di Reggio (201314), 17 centri lo scorso anno in B (addirittura 29 in C nella stagione della promozione), in casa FeralpiSalò c’è Davide Voltan, ma per il fantasista si prospetta un lungo stop per la lesione al crociato anteriore del ginocchio destro subita durante il ritiro estivo (nei gardesani anche Mattia Tonetto, figlio di Max, ex granata in serie A anche con Roma e Milan).

Capitolo ds: Filippo Antonelli, che a Reggio chiuse la carriera da calciatore, ricopre attualmente la carica nel Venezia, Giuseppe Magalini nella neopromossa Catanzaro (ancora un anno di contratto per il centrale Riccardo Gatti, che però lascerà a breve i giallorossi), Marco Valentini nell’Ascoli (sulla panchina dei bianconeri il vice di Viali è l’ex attaccante granata Max Guidetti), Massimo Ienca è il segretario generale della nobile decaduta Sampdoria. Da verificare a Pisa la posizione dell’ex settore giovanile Gabriele Piccinini, per ora fuori dal progetto del nuovo mister Aquilani. Capitolo finale per il Lecco guidato da Luciano Foschi, reggiano d’adozione (da anni vive a Cavriago) sulla panchina della Reggiana nella complicata ripartenza post-fallimento dalla C2 nel 200506. I blucelesti, in attesa delle ultime sentenze del Consiglio di Stato, non inizieranno il campionato, ma grida vendetta anche il solo pensiero di vedere vanificato il ritorno in cadetteria dopo 50 anni. Tra i giocatori Francesco Ardizzone (biennio 201113 in granata) e la punta Umberto Eusepi, 43 minuti ad inizio carriera nella Reggiana 200910, senza partite da ottobre 2022 per una controversa squalifica per doping.

Matteo Genovesi