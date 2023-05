Dalle Olimpiadi ai disegni dei libri per ragazzi "In luglio pubblico la biografia di Greta"

Di mattina dà libero sfogo alla sua creatività realizzando illustrazioni per bimbi e ragazzi, di pomeriggio e corre in vasca ad allenare i giovani nuotatori della provincia. Filippo Barbacini, 33 anni, di Reggio, illustratore professionista, direttore sportivo di Reggiana Nuoto e istruttore dei ragazzi dai 13 ai 20 anni, da pochi giorni è diventato anche papà per la seconda volta. E in questi giorni vede la luce l’ultimo libro da lui illustrato, ’Un passaporto per Sahara’, autrice Giorgia Grisendi, di Bibbiano, casa editrice ’ErreKappa’ di Carpi.

Filippo Barbacini, qual è il filo conduttore del libro?

"È la storia di una bambina, Sahara, la cui zia Frida, che gira per il mondo, torna a casa con uno zaino pieno di adesivi incomprensibili e tanti racconti di viaggi misteriosi. Per sbaglio Sahara mette nella cartella un libricino curioso, pieno di timbri e adesivi: è il passaporto della zia. Da lì inizia a fare una serie di scoperte. Oltre a narrazione e illustrazioni, il libro contiene schede interattive con attività e giochi incentrati sulla geografia".

Com’è nata l’idea?

"Il testo l’ha scritto Giorgia, lei è insegnante, le piace viaggiare e ha pensato di legare le due cose. Io sono intervenuto sulla parte più tecnica, le illustrazioni. Avevamo già collaborato nel libro ‘Le avventure di Cassiopea’, ispirato all’astronauta Samantha Cristoforetti, dove mi ero occupato di testi e illustrazioni e lei delle tavole di geografia".

In pochi anni ha pubblicato diversi libri, com’è arrivato al mondo delle illustrazioni?

"All’attivo ho 15 libri, per bambini e ragazzi, target elementari e medie. In alcuni progetti mi sono cimentato anche con i testi, ma curo principalmente grafica e illustrazioni. Finito il mio ciclo sportivo come atleta, quando mi sono ritirato dalle competizioni, ho deciso di seguire questa passione che ho fin da bambino. Per tre anni ho fatto il corso alla scuola ‘Comics’ di Reggio, l’ho terminata nel 2018 e nel 2019 sono riuscito a pubblicare il mio primo libro, ‘Le avventure di Pinocchio’".

Quando ha iniziato col nuoto?

"Da piccolo, da quando ho memoria. Come atleta sono nato nella Reggiana, con una parentesi di tre anni alla ‘Larus’ a Roma. Ho fatto tutto l’iter della nazionale giovanile e qualche convocazione in nazionale assoluta. Nel 2006 sono stato campione del mondo ‘Juniores’ nella 4x200 stile libero e ho fatto il record italiano di categoria nei 200 stile, come convocazioni ho fatto Mondiali, Juniores, Universiadi. Nella stagione 2012-13 avevo iniziato ad allenare, a dicembre 2013 ho appeso il costume al chiodo. Dal 2019-20 sono direttore sportivo".

Come riesce a conciliare i due lavori e la famiglia?

"Il nuoto mi occupa la fascia pomeridiana, per l’altra mia occupazione ho a disposizione la mattina, compatibilmente con gli impegni familiari. Avere un altro figlio è una grande emozione, ma bisogna dare attenzione al nuovo nato, Elia, senza trascurare la primogenita, Amelia, che ha 5 anni. Non è sempre facile incastrare tutto, ma ci si prova".

Gli ingredienti di un bravo illustratore e allenatore?

"Il mondo delle illustrazioni non è facile, serve molta voglia di mettersi in gioco e una buona dose di sperimentazione, passione e perseveranza. Come allenatore si ha un contatto umano forte per essere da stimolo e porre nuovi obiettivi a se stessi e ai ragazzi".

I prossimi progetti?

"A settembre, in collaborazione con Giorgia, uscirà ‘Luca Piccolgrande’, per Eli La Spiga Edizioni, e a luglio la biografia di Greta Thunberg, scritta da Alessandro Cecchi Paone e illustrata da me, per Curcio Editore".

Giuliana Sciaboni