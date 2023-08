Dall’icona Taddei al campione del mondo Nesta

Da un’icona e un ungherese a un campione del mondo. Alessandro Nesta è solo l’ultimo degli allenatori che hanno guidato la Reggiana nei campionati di Serie B della sua storia. Il primo, è Severino Taddei, uno dei padri fondatori della società granata di cui è stato giocatore, allenatore e dirigente; il secondo, invece, è un ex attaccante magiaro e risponde al nome di János Vanicsek: nato nel 1887 a Budapest, fu al timone dei granata nel 194041, dopo aver vinto la C l’anno precedente, per poi finire la propria avventura l’anno seguente, sostituito in corso d’opera prima da Luigi Bernardi e poi da William Ruozi, che non possono però evitare la retrocessione.

Nel 1946 in panchina siede Bruno Vale, che dopo 21 turni lascia il posto al bomber Alcide Violi; anche nei due tornei successivi si assiste ad un cambio in panchina, con Pietro Ferrari che prende il posto di Angelo Mattea per poi, a sua volta, lasciare a Bruno Arcari a metà del torneo 194849.

La Reggiana ritrova stabilità con Giuseppe Antonini: il mediano veneto, una lunga carriera da calciatore al Milan, spende le ultime cartucce con gli scarpini in granata, prima di diventare playermanager e poi solo allenatore del club: due stagioni e mezzo sotto la sua gestione, prima del subentro di Vittorio Malagoli nel disperato tentativo (non riuscito) di salvare la squadra nel 195152. Un personaggio speciale tra i tecnici granata Luigi Del Grosso: per lui sono 8

stagioni e mezzo a Reggio prima di venire avvicendato da Angelo Piccioli, in una stagione cominciata sognando la A e retrocedendo, invece, in C. Dopo un’annata, quella 196465, con Dino Ballacci, si apre l’epoca di Romolo Bizzotto: per lui 5 stagioni in granata, con un terzo ed un quarto posto a fungere da risultati migliori.

Dopo la retrocessione del 1970 viene chiamato a guidare la Reggiana Ezio Galbiati: conquistata la B nel 197071, grazie alle parate di Boranga e ai gol di Passalacqua, resta al Mirabello fino alla stagione 197374, quando viene avvicendato dalla coppia Giovanni Campari-Giampiero Grevi. Le due annate seguenti vedono dapprima Carmelo Di Bella sostituire Tito Corsi, col tecnico catanese che vince lo spareggio per rimanere in B con l’Alessandria, prima di lasciare il posto a metà del torneo 197576 a Bruno Giorgi. Nel 198182 siede in panchina Romano Fogli, che poi l’anno seguente lascia a stagione in corso a GB Fabbri, prima del fortunato avvento di Giuseppe Marchioro che vince la C al primo tentativo, per poi guidare i suoi allo storico traguardo della Serie A. Il resto è storia più recente: a Reggio inizia la propria carriera di allenatore Carlo Ancelotti, che nel 199596 conquista la promozione in A al primo tentativo, nonostante un avvio tutt’altro che agevole. Nel 199798 si comincia con Francesco Oddo, ma l’idillio dura poco e arriva Franco Varrella; il tecnico di Bellaria comincia anche il 199899, lascia il posto ad Attilio Perotti, poi ritorno e infine dice addio definitivamente, sostituito da Angelo Gregucci e Fabiano Speggiorin. Nel 202021, infine, un’annata completa, per quanto sfortunata, con Massimiliano Alvini, colui che ha guidato la Reggiana al ritorno in B dopo oltre vent’anni: ad Alessandro Nesta il compito di riuscire a consolidare il posto dei granata nella seconda serie nazionale.