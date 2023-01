Damiano Setti vuole conquistarsi un posto al sole

È iniziata l’ultima stagione da canterano per Damiano Setti (nella foto), play-guardia correggese di 190cm che sta vivendo la sua quarta stagione consecutiva nelle fila della Stella Azzurra Roma, sodalizio il cui settore giovanile è considerato il migliore a livello nazionale.

Dopo gli inizi nella sua Correggio e un paio d’anni nel settore giovanile della Pallacanestro Reggiana, Damiano si è trasferito a Roma dove ha praticamente fatto man bassa dei vari scudetti giovanili e ha assaporato il mondo senior, grazie alle sedute di allenamento che ha svolto con la prima squadra che milita in A2.

"In questa stagione - esordisce Damiano - gioco in serie C Silver, grazie al doppio tesseramento, con la squadra di La Salle, poi ovviamente disputo i campionati giovanili della mia fascia di età, ovvero l’under 19 nazionale e l’under 20 regionale. Gli obiettivi sono sempre gli stessi: vincere il campionato in ogni categoria".

La scorsa estate hai lavorato tanto per migliorarti...

"Mi sono concentrato molto sulla parte fisica di forza e resistenza poi ho lavorato sul tiro e sul palleggio che sono due dei fondamentali che si devono sempre migliorare.

Il mio focus in questa stagione sarà nel giocare con maggiore attenzione su ogni scelta offensiva e difensiva".

A parte la vittoria dei campionati, quali sono i tuoi obiettivi personali in questo ultimo anno di settore giovanile?

"Innanzitutto fare uno step ulteriore soprattutto mentale e di migliorare i fondamentali così da avere basi sempre più solide. Voglio arrivare a fine anno consapevole di aver dato tutto quel che potevo sia negli allenamenti che nelle partite".

Come è stato l’inizio di stagione?

"Abbiamo vinto un torneo giovanile a Roma mentre, purtroppo, in serie C non siamo partiti alla grande ma ci stiamo riprendendo, sono contento di come sta andando e voglio continuare così".

Cesare Corbelli