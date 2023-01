"Darò tutto me stesso per salvare l’Unahotels"

di Francesco Pioppi

Adesso è ufficiale: Jeremy Senglin è un nuovo giocatore della Pallacanestro Reggiana. Il play-guardia classe ’95 ha firmato fino al termine della stagione e raggiungerà al più presto i nuovi compagni anche se non ci sono i tempi tecnici per vederlo in campo domenica contro Trento.

"Inizio con grandi stimoli questo nuovo capitolo della mia carriera - queste le sue prime parole da biancorosso - ho giocato in Spagna ed in Francia e brevemente in Germania e mettermi alla prova nel campionato italiano era uno dei miei obiettivi. La Serie A è un torneo molto competitivo e la Pallacanestro Reggiana, seppur in un momento difficile, è un club con grande storia e tradizione. Voglio aiutarla ad evitare la retrocessione dando tutto me stesso. Sono pronto a conoscere compagni, staff tecnico e management, dai primi colloqui ho subito notato grande professionalità".

Solido e affidabile, Senglin è di fatto una guardia che può giocare qualche minuto anche da ‘regista’, sfruttando i pick and roll e un buon controllo di palla (non è raro vederlo servire assist anche con la sinistra, la mano ‘debole’). La specialità della casa è però il tiro da fuori che ha praticamente sempre utilizzato con medie oltre il 40%. Dopo una parentesi in G-League, la sua avventura europea è iniziata in Germania a Ludwigsburg ed è poi proseguita con le maglie di Nanterre e Andorra, con le quali ha partecipato sia alla BCL che all’Eurocup. Nella stagione attuale era al Fuenlabrada (10,2 punti con il 45% da 3 in 27 minuti).

"Abbiamo deciso di intervenire sul mercato per arrivare alla salvezza con tutte le nostre forze - questo il commento del ds Barozzi -: Senglin è un giocatore che può essere utilizzato sia da guardia che da play e che ha nel trattamento di palla e nel tiro le doti principali. Sarà importante ottenere da lui un contributo sia a livello di punti che di personalità e intensità. Insieme a coach Sakota continueremo a valutare eventuali possibili operazioni per il migliorare il roster".

Operazioni che riguardano un lungo, con il mercato che adesso offre la possibilità di arrivare ad Emanuel Terry, ala-pivot classe ’96 che si è appena liberato dal ricco contratto coi Samsung Thunders (Corea del Sud) e vuole tornare in Europa dove ha già vestito le maglie della Stella Rossa (Eurolega) e dell’Orleans. Parliamo di un super atleta (206 cm per 105kg), verticale, intimidatore e vero combattente e che con le sue caratteristiche sarebbe in grado di sistemare gran parte delle attuali lacune difensive del team. È un treno che sarebbe meglio non lasciarsi scappare.