David Odiete resta un altro anno a Nizza Bigi ha firmato un biennale con le Zebre

David Odiete ha prolungato il contratto con il Nizza, terza categoria del rugby francese, per il 202324 con opzione per la stagione successiva. Cresciuto nel Rugby Reggio e nel Self Atletica, David ha da poco compiuto 30 anni ed è arrivato in Francia tre stagioni fa.

L’altro reggiano Luca Bigi ha rinnovato il rapporto con le Zebre di Parma per altre due stagioni, fino al 202425: "ne sono felice e orgoglioso -ha detto Bigi che ha appena raggiunto quota 46 cap in azzurro- Mi metterò a disposizione per aiutare il gruppo a crescere, ho ancora tanto da dare".

Biglietti per la finale. Il Verona Rugby informa che i biglietti per la finale di Coppa Italia, in programma sabato 8 aprile alle 15 al Payanini Center di Verona tra Petrarca e Valorugby, sono disponibili sul portale Mailticket e attraverso il sito web del club veronese.