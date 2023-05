Dawan Robinson: "Quel boato del pubblico non lo scorderò mai"

di Gabriele Gallo

Il passato è il prologo. E se porta alla memoria una serata felice ben venga. Continuando il viaggio, dopo gli interventi di ieri di Gianluca Basile e Donato Avenia, con i giocatori ex biancorossi che hanno affrontato, e sono usciti vincenti, da partite da vita o morte sportiva, per ricordare il 6 maggio 2011, allorchè l’allora Trenkwalder evitò l’onta della serie B, non c’è protagonista migliore di Dawan Robinson. Il solido esterno americano arrivò a gennaio 2011 e cambiò pelle alla truppa di Frates, poi sostituito da Menetti causa i suoi problemi di salute. Ma, allora come oggi, Reggio non si sarebbe salvata se non avesse vinto l’ultima partita e non avesse ricevuto notizie favorevoli da almeno un altro campo, quello di Scafati, all’epoca.

Robinson, cosa ricorda di quel giorno?

"Tutto, ora per ora".

Nell’imminenza della partita quali erano le sue sensazioni?

"Mi sentivo pronto, con la giusta mentalità, e un extra motivazione a giocare al mio massimo per via della presenza in tribuna di mia sorella e mia nipote, e soprattutto perchè volevo con tutte le forze non dover ricordare, nella mia carriera, di essere retrocesso"

Il vostro dovere lo faceste in pieno, battendo nettamente Veroli. Poi bisognava attendere notizie da Scafati. Come viveste quei momenti?

"Ho nella mente l’incredibile silenzio del PalaBigi; tutti erano col fiato sospeso, compresi noi giocatori. Tra l’altro devo ammettere che non avevo del tutto compreso il regolamento: ero convinto che vincendo saremmo stati salvi. Ma quando la sirena suonò e non vi fu alcuna esultanza, i miei compagni mi spiegarono che c’era da aspettare".

Poi, pian piano, prima dagli ultras e poi dalla tribuna, le prime urla di gioia…

"Non dimenticherò mai il boato del pubblico, l’esultanza incredibile, i tifosi che invasero il campo e ci corsero incontro e dimostrarono tutto il loro amore a me, ai miei compagni e ai miei familiari. Fu un bellissimo momento nella storia del basket reggiano e sono orgoglioso di averne fatto parte. Colgo anzi l’occasione di questa intervista per salutare tutti e dirvi che ancora mi mancate".

Da cestista che ha già vissuto questa situazione, cosa si sente di dire ai giocatori della Unahotels?

"Che mai come in questa occasione devono essere davvero una… squadra; di come sia fondamentale combattere l’uno per l’altro. Ognuno deve fare la sua parte, piccola o grande che sia, per vincere. Giocare duro e dare tutto: nessuno vuole essere ricordato come un giocatore che ha fatto parte di una squadra che è retrocessa".