Delite, vittoria al cardiopalma In bacheca la Winter League

Splendida finale di calcio a 7

tra Virtus Libertas Social e Delite che si sono giocate, a suon di gol, il titolo della seconda edizione della Winter League Csi che si è giocata interamente sullo splendido sintetico del Centro Sportivo in via Agosti.

La prima edizione della Winter League venne disputata nell’inverno che ha preceduto il Covid, poi il Comitato territoriale di Reggio ha inevitabilmente stoppato l’evento fino all’edizione 2022-2023 che, nei giorni scorsi, si è appunto conclusa con la splendida finale fra Libertas e Delite.

La sfida è stato particolarmente combattuta, dalle prime battute di gioco fino alle ultime, con continue emozioni, cambi di fronte e tanti gol, ben dieci, cinque per parte, oltre ai tre calci di rigore trasformati che hanno deciso la gara a favore della Delite.

Primo tempo a favore della Delite che si portano sul 3-1, poi la Libertas accorcia (3-2) nel secondo tempo, ma la Delite allunga dopo pochi minuti (4-2), poi il 4-3 e il 4-4, per il momentaneo pareggio della Libertas, che si porta addirittura in vantaggio per 4-5, ma la Delite (nella foto) segna il 5-5 a pochi istanti dal termine, portando la Libertas ai calci di rigore.

Dal dischetto la Delite ne segna 2 sui 3 a disposizione, mentre la Libertas ne realizza soltanto uno e i ragazzi della Delite vincono 8-3 dopo una partita bellissima.

Assoluti protagonisti delle due squadre sono stati i numeri 9: Dimitri Dalko, bomber della Delite, che ha realizzato 4 gol sui 5 totali della squadra e Giuseppe Facciuti, della Libertas, autore di 3 reti, sempre sulle 5 totali.