Delusione Dilpast Battuta dalla cenerentola

DILPLAST CLEVERTECH

64

MOLINELLA

79

DILPLAST CLEVERTECH MONTECCHIO: Belloni 9, Vecchi 16, Sinisi 3, Schianchi, Bartoli, Paulig 8, Pedrazzi 6, Riccò ne, Ramenghi 7, Vezzoli 2, Illari 7, Negri 6. All. Cavalieri.

MOLINELLA: Guazzaloca 4, Prato 5, Cobianchi, Massagrande, Bianchi 18, Zanetti 15, Sanna 14, Govi 3, Lazzarini 15, Baschieri, Ndaw Sallou 3, Cai 2. All. Giuliani.

Arbitri: Maffezzoli di Reggio Emilia e De Santis di Modena.

Note: parziali 22-20, 30-47, 46-71.

Secondo stop di fila per la Dilplast Clevertech Montecchio (22), che cade in casa contro il fanalino Molinella (10). A condannare i rimaneggiati bianco-blu un secondo e terzo quarto anonimi, eccezion fatta per Vecchi.