Derby alla Povigliese. Che raggiunge la vetta

Sei gli anticipi già disputati, in attesa di tutte le gare di oggi nei dilettanti.

Nel girone B di Prima categoria solo zero a zero tra Boca Barco e Casalese: si tratta comunque del primo punto del Boca che abbandona così lo "zero" nella casella dei punti fatti. Un punto che smuove la classifica e che dà fiducia, considerando che è arrivato contro una Casalese che aveva fatto 6 punti nei primi quattro incontri.

Bene, nel girone C, la Povigliese (foto in alto): sul neutro di Meletole 2-1 vincente dei giallorossi nel derby col Viadana. Entrambe erano a 7 punti, e la compagine di Poviglio ora ha 10 punti, al pari della capolista Daino Santa Croce che deve giocare oggi sul campo del Guastalla, società ambiziosa. A segno per Poviglio Capra al 4’, poi pari del Viadana con Tosi al 10’, e decisivo sigillo del centrale Magro al minuto 62. Finisce senza reti anche l’anticipo del girone D di Seconda categoria tra Novellara e Saxum United. I primi continuano a non vincere: dopo cinque turni, solo tre pareggi e due sconfitte.

Per la Saxum prosegue l’imbattibilità: in attesa dell’Atletico Bibbiano Canossa è primo con 11 punti. Vittoria per il Santos sulla Reggio Calcio: 2-0 con reti di Loforese e Ippolito. Proprio il Santos è momentaneamente in vetta appaiato alla Saxum.

Infine ecco la Terza categoria reggiana. Nel girone A continua l’ottimo momento il Puianello che si candida per un grande campionato. Vittoria netta per 3-1 sull’Invicta Gavasseto, e primo posto con 13 punti dopo cinque turni (quattro vittorie e solo un pari). Perona apre la contesa al 4’, poi bis di Asamoah al 7’ e il solito frizzante Kokolari cala il tris al minuto 80. Per l’Invicta il sigillo di Iotti è inutile ai fini del risultato.

Nel girone B 2-2 vivace tra Corcagnano e Cavriago: i reggiani hanno ribattuto con le realizzazioni di Mossini e Leuzzi i due gol parmensi. Cavriago che sale a 10 punti: buon bottino dopo cinque partite (un solo kappao).