Derby amaro per i Vikings: la strada per la salvezza è sempre più in salita

CARPI

29

VIKINGS RUBIERA

21

CARPI: Monzani, Mejri, Ben Hadj Ali, Serafini 1, Soria 2, Nocelli, Carabulea 2, Kasa 7, Coppola 12, Sa. Haj Frej, Se. Haj Frej, Dalolio, Sortino 1, Ceccarini 3, Beltrami 1. All. D. Serafini

RUBIERA: Rivi, D. Bartoli, Benci 1, Bortolotti 2. Pagano 5, Di Benedetto 1, Naghavialhosseini 3, Cavina, R. Bartoli 2, Hila 2, Giovanardi, Strada 1, Bonassi, Voliuvach, Boni 1, Pereira 3. All. Galluccio.

Il derby salvezza boccia i Vikings Rubiera, che confermano tutte le difficoltà viste contro il Campus Italia e cedono nettamente 29-21 a Carpi, venendo avvicinati a-2 dai bianconeri nella lotta per il miglior piazzamento playout di Serie A Gold. Una gara subito in discesa per la squadra di casa, trascinata da un Coppola in versione monstre (12 reti per lui, 6 per tempo) e dalle parate di Samah Haj Frej, muro invalicabile. La squadra di Serafini comincia col piede sul gas e già al 10’ è avanti 7-2 con Kasa e Coppola che non danno scampo alla difesa rubierese. Carpi mantiene sempre almeno 4 reti di margine, virando a metà gara sul +6 (13-7). L’immediato scatto bianconero anche nella ripresa (Coppola e Ceccarini firmano subito il 15-7) permette ai locali di anestetizzare anche il ritorno di Rubiera, sempre però troppo confusionaria al tiro. Il momento migliore dei Vikings è prima di metà ripresa, con Pagano e Naghavialhosseini che accorciano fino al -4 (18-14), ma due palle perse di fila da Bonassi e un parata a una mano di Haj Frej ridanno slancio a Carpi, che poi scappa via scavando fino al massimo vantaggio sul +9 prima del +8 finale che ribalta anche lo scontro diretto (+1 Rubiera all’andata).

Davide Setti