Derby del cuore, Iemmi sfida il suo passato

di Federico Prati Con un occhio rivolto alla sciabolata artica (diversi match dirottati sui sintetici), il calcio dilettanti torna in campo (ore 14.30). Turno complicato per le reggiane d’Eccellenza: il comunque sorprendente Boretto, in lotta per uscire dalla zona play-out, viaggia a Fidenza contro la capolista Borgo San Donnino rinforzata a dicembre dal bomber ex correggese Ferretti. La cenerentola Campagnola riceve la Virtus Castelfranco che sta duellando proprio con i parmensi per lo scettro del campionato. Ancora gasato dal pass per la finale della Coppa Italia, il Rolo riceverà l’abbraccio dei suoi tifosi contro l’altra maglia nera Castellana Fontana. Stuzzicante poker di derby reggiani in Promozione: la regina Fabbrico, dopo il pari nel big-match inaugurale del 2023 col Montecchio, sale a Castellarano. Fari puntati sulla sfida tutta rossoblù fra Vianese e Scandianese appaiate a quota 27 punti; amarcord da ex di turno per il tecnico Iemmi e il suo vice Ghizzoni che nel recente passato hanno guidato il team della Rocca e da dicembre sono approdati alla corte vianese. Con il rientro da squalifica del trio Benassi-Costa-Faye, il BibbianoSan Polo insegue il quinto hurrà in stecca nella trasferta contro un Atletic Progetto Montagna in salute. Vezzano e Riese puntano ai...