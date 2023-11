Derby di Coppa Italia, il Roller Scandiano ha la meglio sulla Bdl Correggio Il Roller Scandiano vince il derby di Coppa Italia di A2 contro la Bdl Correggio per 6-2, grazie a una prestazione di grande equilibrio in pista e all'ottima prova del portiere Raveggi. La Rotellistica vince invece 9-3 in Serie B.