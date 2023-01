"Devo tornare in pista il prima possibile"

di Gabriele Gallo

Giuliano Razzoli non è di quelli che molla. Del resto non sarebbe lo slalomista più anziano della storia della Coppa del Mondo di sci ad essere salito su un podio, se non fosse dall’inizio della sua carriera esempio di resistenza e resilienza.

Capace sempre di rialzarsi dopo i numerosi infortuni, alcuni anche parecchio gravi, che hanno costellato il suo percorso nel circo bianco. "E lo farò anche stavolta", promette il "Razzo" stesso, alle prese con il riacutizzarsi dell’ernia alla schiena che lo tormenta da tanto tempo ma che sin dall’inizio di questa stagione ha ricominciato a dargli problemi tali da impedirgli di gareggiare e allenarsi sulla neve. Dopo avere saltato la fase finale della preparazione, la più delicata e importante, e il primo slalom di stagione in Val d’Isere, tra fine novembre e i primi di dicembre, il campione del nostro appennino è di nuovo ai box da una decina di giorni.

E dopo essere stato costretto a dare forfait alle prove tra i paletti di stretti di Kitzbuhel e Schladming (nelle quali, tra l’altro, la neve era nelle condizioni predilette da Razzoli, aggiungendo la beffa al danno) lo sciatore azzurro è in dubbio anche per la gara di Chamonix, che il calendario di Coppa prevede per sabato 4 febbraio, l’ultima prima dei Mondiali.

La medaglia d’oro dei Giochi di Vancouver 2010 però è determinato a scendere in pista, e farà di tutto per riuscirci: "Anche perché il tempo stringe e se voglio provare a raggiungere i miei obiettivi di stagione (un podio nel circuito planetario e la convocazione per la rassegna iridata, il cui slalom è previsto per il 19 febbraio) devo tornare ad allenarmi e in gara il prima possibile".

La situazione attuale legata al problema alla schiena lo stesso "Razzo" la descrive così: "E’ stata necessaria prima un’adeguata terapia farmacologica per sfiammare la zona interessata – spiega il 38enne atleta di Razzolo di Villa Minozzo – poi sto facendo anche in questi giorni tantissima terapia affiancata a manipolazione e a ginnastica di rinforzo per cercare di recuperare il prima possibile e nel modo migliore. Devo dire - prosegue Razzoli all’insegna del suo proverbiale ottimismo - che mi sento decisamente meglio rispetto ad alcuni giorni fa".

Sui tempi per il ritorno sulla neve tuttavia l’alfiere del gruppo sportivo dell’Esercito non si sbilancia: "Continuerò con le cure in questi giorni poi, all’inizio della prossima settimana faremo una valutazione per vedere se sarà possibile rimettere gli sci". E di conseguenza provare ad essere in pista nella località vicina al Monte Bianco tra sette giorni. Circostanza che tutti auspichiamo per uno sciatore che, nonostante i successi e le vittorie, con la fortuna è decisamente in debito.