Diana cerca di spiegare il pareggio "Troppo lunghi e un po’ distratti"

di Giuseppe Marotta

"Non abbiamo fatto una buona gara, era complicato vincere giocando così: potevamo fare meglio".

Non cerca scuse Aimo Diana, che, al di là del pari interno, non è soddisfatto proprio per la prestazione. "Non siamo stati i soliti: troppo lunghi, e un po’ distratti". Non semplice trovare una motivazione precisa: "In questi casi è facile sia cadere nel banale, sia cercare scuse che possono toccare anche aspetti veri. Per esempio i ragazzi mi dicevano che nel primo tempo non riuscivano ad alzare la palla a causa del vento, c’erano difficoltà nel primo controllo. Loro sono stati tosti, hanno fatto un buon calcio e sono forti nelle seconde palle".

Rimane il fatto che si doveva fare meglio: "Sì, partite così dobbiamo farle nostre con un episodio. Però se non vinci, ti prendi il punto. L’Entella ha vinto, il Cesena, però, ha pareggiato: tutte hanno difficoltà".

Difficile trovare aspetti positivi: "Uno c’è, non abbiamo preso gol. All’intervallo mi ero ripromesso questo: ‘ragazzi, non prendiamo gol e cerchiamo fino alla fine di farne uno".

Qualche strascico della goduria di Cesena c’è stato: "Abbiamo speso tante energie, e forse questa settimana non ci siamo ripuliti totalmente delle tossine di cui parlavo prima della gara. Ora stacchiamo un attimo, e da martedì testa alla prossima, anche perché dietro spingono".

Poi si parla delle scelte: "A fine primo tempo volevo inserire punte diverse, ma visto il cambio di metà campo, e quindi del vento, ho aspettato un po’. Come atteggiamento ci siamo, però siamo stati un po’ sporchini, distratti. Tipo Nardi, che è un poì il nostro termometro, non è stato proprio pulito".

Quello dell’imprecisione è un tema che ricorre nell’intervista: "Anche i subentrati, come Rosafio, Capone e Varela, tecnicamente hanno sbagliato tanto. Non solo loro, un po’ tutti. Ad un certo punto ci siamo innervositi, vedi Kabashi, ma dobbiamo essere bravi in quei casi, forse siamo abituati a prenderci da subito le partite, invece non è sempre così".

Poi Diana torna sui cambi: "Stavo anche passando a quattro dietro, ma in difesa avevamo buone certezze e così ho cambiato in mezzo e davanti. L’arbitro? A volte fatico a vedere bene dal campo, ma capita che fischiano al contrario, ma intendo da ambo le parti".