Diana dirige la squadra via telefono: punito

di Francesco Pioppi

Non c’è due senza tre. Quando abbiamo letto il referto del giudice sportivo pensavamo di aver sbagliato pagina e di essere tornati per errore ad ottobre. Invece è tutto vero ed è terribilmente attuale: domenica, nel corso della partita tra la Reggiana e il Siena, mister Aimo Diana è stato nuovamente ‘pizzicato’ a dare indicazioni alla panchina nonostante fosse squalificato. Nel comunicato, che annuncia quindi un ulteriore turno di stop per il trainer che non sarà in panchina col Montevarchi, la circostanza è descritta con dovizia di particolari. "Squalifica di un turno ad Aimo Diana per avere diretto durante l’incontro la squadra mediante indicazioni fornite verbalmente dagli spalti in più occasioni (al 45° minuto del primo tempo, al 26° minuto del secondo tempo) nonché mediante l’uso di un telefono cellulare in molteplici occasioni (20°, 23°, 25° e 33° minuto della gara) nonostante fosse squalificato’.

In qualità di ‘complice’ salterà un turno anche il neo assistente Giampaolo Saurini, sostanzialmente già ai box dopo l’esordio contro i toscani. Ecco le motivazioni: ‘Per avere tenuto un comportamento non corretto in quanto, munito di telefono cellulare con auricolari, al 35° minuto, forniva indicazioni tecniche all’allenatore Alessio Baresi, comunicategli dall’allenatore squalificato Diana’.

Fa un po’ sorridere, se vogliamo, che gli ispettori abbiano la certezza sul ‘mandante’ delle indicazioni (hanno intercettato l’allenatore che - tra l’altro - aveva dichiarato che si sarebbe messo in un posto ‘impossibile da scovare’) al di là di questo, l’ingenuità del mister della Reggiana è certamente palese, così come lo sono queste attenzioni particolari nei suoi riguardi.

Diana era già stato beccato allo stesso modo durante il derby col Cesena dello scorso 19 ottobre ed aveva poi dovuto saltare anche la trasferta di Carrara.

Anche allo stadio ‘Dei Marmi’ gli ispettori notificarono di un tentativo di suggerimento dalla tribuna, ma quella volta arrivò solo l’ammenda e non la squalifica.

Al tecnico - che in quel caso era a due metri dalla nostra postazione - scappò un urlaccio (‘Sciaudo!’) diretto a Baresi affinchè facesse scaldare il centrocampista.

Per carità, le regole vanno certamente rispettate e fatte rispettare, ma di certo su Aimo Diana i riflettori sono sempre ben accesi.

Il giudice sportivo ha poi notificato anche la squalifica di Fausto Rossi che domenica si era fatto ammonire dalla panchina. Il centrocampista, comunque ai box per un infortunio al soleo, sconterà il turno contro il Montevarchi e potrà essere a disposizione - se sarà ok fisicamente - dalla gara con l’Alessandria.

Infine, 300 euro di multa alla società granata perché qualcuno al 33° minuto "ha lanciato nel recinto di gioco un bicchiere contenente liquido senza colpire alcuno".