"Diana ha la febbre, ma farà di tutto per esserci"

di Giuseppe Marotta

Alessio Baresi, come sta Aimo Diana?

"Oggi (ieri, ndr) parlo io perché il mister a inizio settimana ha avuto la febbre. Venerdì è venuto al campo, ma poi ha avuto una ricaduta. Speriamo che possa essere a Pesaro, per noi è importante".

La Vis in casa ha il peggior attacco dell’intera C (9 gol in 14 gare). Come legge il dato?

"Non è una squadra molto prolifica, vero, ma i dati hanno importanza fino ad un certo punto. Ad esempio, ha fatto 3 gol a Fiorenzuola: ogni partita ha una storia diversa".

Il terreno di gioco sarà insidioso.

"Lo scorso anno vincemmo 3-0 anche se non fu semplice. Sicuramente per chi vuole fare la partita non è il miglior prato su cui giocare, ma sappiamo che in settimana ci sono stati degli interventi per togliere l’acqua".

In ogni caso la Reggiana deve andare oltre.

"Farà la differenza la mentalità. Abbiamo giocato già in campi cosi: Lucca, Macerata, Fermo".

I marchigiani staranno tutti dietro la linea della palla?

"Ad Alessandria, nell’ultimo turno, hanno pareggiato 2-2 e provato a vincere. Hanno tanti giocatori esperti, non disdegnano i contropiedi. Noi siamo mentalizzati sul piano gara".

L’infermeria è praticamente vuota.

"C’è fuori il ‘solito’ Muroni, e mancherà Cigarini per squalifica. Per il resto hanno recuperato tutti".

Montalto come sta?

"Si è allenato un paio di giorni con noi, lo abbiamo rivisto col solito spirito e carisma. È sulla strada del peno recupero, anche se chiaramente non è nelle condizioni di partire dal 1’. Vedremo che minutaggio potrà avere".

Quali sono i dubbi di formazione?

"In attacco, a centrocampo e sulla corsia di destra. Vediamo".

Dietro il trio Laezza, Rozzio, Cauz non si tocca?

"Stanno facendo molto bene, ma abbiamo anche Luciani e Cremonesi che sono pronti".

Nel turno successivo riceverete l’Entella. Ci pensate?

"Ci sono troppe cose in ballo. Alla vigilia di Cesena si pensava solo ai romagnoli, poi capita che pareggi con la Carrarese e si ritorna a parlare di quale sia il match decisivo. La verità è che ora tutte le partite sono fondamentali".

A proposito del pari con la Carrarese. A distanza di giorni come se lo spiega?

"Ripenso alla settimana pre Cesena, l’abbiamo vissuta con grande coinvolgimento, sono sfide che ti portano via tanto. In ogni caso non butto via il pari, certe partite puoi anche perderle".

Temete di più Entella o Cesena?

"Sono entrambe molto forti. Chiaramente ci auguriamo che possano inciampare, mentre noi dovremo essere bravi, ma sono grandi squadre che ci proveranno fino alla fine".

I numeri dicono che nel ritorno la Reggiana ha fatto 6 punti in più rispetto all’andata.

"Significa che siamo migliorati. L’Entella nel ritorno ne ha fatti 26, noi 25, il Cesena 21. Quei 6 in più sono quelli che abbiamo di vantaggio sull’Entella".