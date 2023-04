Diana: "Ho sbagliato, vi voglio tutti sul carro"

di Giuseppe Marotta

Mister Aimo Diana: sognava una domenica come questa?

"Sono ore di gioia, però oggi (ieri, ndr) abbiamo lavorato come sempre prima di una partita. Abbiamo anche visto dei video per preparare l’Imolese, non vogliamo farci trovare impreparati davanti a 15mila persone, nessuno vuole perdere".

Avete centrato quello che era l’obiettivo di inizio stagione.

"Mi era stato chiesto fin dal mio arrivo la Serie B, purtroppo l’anno scorso non è andata come doveva. Ora ce la godiamo, e a volte ripenso alle parole di inizio stagione del patron Amadei: ’Dovrete mettere 19 squadre dietro’. A contarle in quel momento erano tante, ma ci siamo riusciti".

Ha ricevuto dei messaggi particolari dopo il successo?

"Da ex compagni come Pep Guardiola, Andrea Pirlo, Roberto De Zerbi, Eugenio Corini. Ho apprezzato molto i messaggi dei colleghi del nostro girone. Hanno riconosciuto il mio lavoro".

Molti non hanno apprezzato le sue parole post Olbia, quando ha detto che qualcuno non dovrebbe salire sul carro…

"L’ho detto a caldo, dopo un minuto avevo già il sorriso, e con certe persone mi sono chiarito. Sono fatto un po’ a modo mio, lo ha anche detto Amadei. Chi mi conosce sa che sono divertente. Però ho quel lato un po’ garibaldino, anche da calciatore ero così".

Quindi ora sul carro possono salire tutti.

"Assolutamente (ride, ndr)". Avete già avuto modo in settimana di condividere la gioia con le persone più care?

"Certo, con gli amici, la famiglia, la squadra. È giusto così dopo un percorso del genere". Riavvolgendo il nastro: Fiorenzuola, Rimini, Recanatese, tanti i momenti di sconforto.

"Il post Fiorenzuola fu tosto, in quel momento avevo un pensiero molto negativo sul mio operato, ma insieme al diesse Goretti abbiamo trovato il modo di andare avanti, altrove magari non avrei sentito questa fiducia".

Soprattutto dopo il pari con la Recanatese: avrete pensato ai fantasmi dell’anno scorso…

"Romano Amadei in quell’istante usò parole che tirarono su il morale, che era sotto terra. Anch’io poi ho dovuto toccare certe corde. E mi sono giocato anche la carta di credito eh… E’ in quel momento che avevo fatto la promessa ai ragazzi che avrebbero festeggiato a mie spese...".

La domanda che i tifosi si fanno: l’anno prossimo Diana sarà a Reggio?

"Sapete come funziona, ne parleremo a bocce ferme. Dico una cosa che forse non ho mai detto: io a Reggio sto da Dio, divinamente. Nella mia Cadelbosco sto proprio bene. Certo tutti dovranno fare le loro valutazioni, bisogna sedersi ad un tavolo e lo faremo con molta serenità".

Il rinnovo automatico con la promozione, però, è scattato.

"Sì, la clausola c’è".

Parliamo della partita con l’Imolese. Spazio a chi ha giocato meno?

"Ne mancano tre, Imolese, e poi Feralpisalò e Catanzaro in Supercoppa. Ci saranno rotazioni, ma prima voglio vedere i giocatori domani a pranzo (oggi, ndr), perché scegliere in questo momento dopo giorni di festa è dura (sorride, ndr)".

Quanti calciatori potranno restare in B?

"Con lo staff stiamo guardando i dati dei giocatori di B per capire quanto siamo lontani, ma sono cose dela società".

L’uomo copertina della stagione?

"Andare sui singoli è difficile, ma Giuliano Laezza per la raffica di infortuni cha ha subito è un esempio".

Le dà fastidio il fatto che qualche critica nei suoi confronti c’è sempre?

"Ma no… guardate Allegri, una valanga di scudetti eppure…o Inzaghi che è in semifinale di Champions. Forse non so essere troppo ruffiano, ma mi piace anche essere un po’ così".

Foto: Gianni Santandrea

per AC Reggiana