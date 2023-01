Diana: "Mi aspetto una partita molto intensa"

Diana, in settimana sono arrivati il centrocampista Vallocchia e l’attaccante esterno Capone: come stanno?

"Direi che sono in una buona condizione, è normale che debbano ancora inserirsi, ma in questo gruppo non si fa fatica, almeno dal punto di vista umano. Hanno già dimostrato l’umiltà di venire in Serie C, anche se è chiaro che la Reggiana è sempre affascinante, adesso devono metterci qualcosa di loro, perché non c’è tanto tempo per spiegargli le situazioni…Mancano ‘solo’ 18 partite".

È un mercato fatto anche in ottica degli ultimi infortuni?

"Sì, diciamo che purtroppo ci sono situazioni che non sono di veloce risoluzione… Per quanto riguarda Montalto pensavamo fosse qualcosa di più leggero, ma con esami approfonditi abbiamo capito che ci serve un po’ di tempo in più anche perché parliamo di un calciatore che ha 34 anni e poi febbraio e marzo saranno mesi molto impegnativi. Fausto (Rossi, ndr) invece ha una lesione piccola, ma proprio sul soleo, quindi potrebbe aver bisogno di 15 o 20 giorni, mentre Cremonesi ha uno stiramento e ce ne vorranno circa 25. Vallocchia ci può dare forza e gamba da subito lì in mezzo, mentre Capone io lo vedo anche in appoggio a una prima punta, quindi amplia le mie scelte: ha caratteristiche simili a Rosafio, pur essendo destro, ma ha più fisicità".

È arrivato il momento di vedere Cigarini dal primo minuto?

"Può essere. Già a Lucca volevo metterlo dall’inizio, ma mi hanno un po’ bloccato le condizioni metereologiche. Prima avrà minutaggio e meglio è per tutti, chiaro che non potrà essere al top, ma l’importante è che lo sia per il clou del campionato".

Che tipo di partita si aspetta con il Siena?

"All’andata ci ha battuto, quindi sappiamo già che ha dei valori che ci possono mettere in difficoltà. Mi aspetto una partita molto intensa, nello stile delle squadre di mister Pagliuca e la temiamo anche perché l’incognita della ripresa dopo la sosta esiste. Hanno vinto anche a Chiavari poche giornate fa e dobbiamo essere bravi a riattaccare subito la spina e a spingere sul gas".

In qualità di ex veterano della Sampdoria è impossibile non chiederle di Gianluca Vialli…

"Purtroppo negli ultimi tempi se ne stanno andando persone che hanno lasciato il segno in qualità di calciatori, ma anche come uomini. Vialli, proprio come aveva fatto anche Mihajlovic, ha esposto il suo problema e lo ha affrontato con grande coraggio e credo che nell’ultimo Europeo vinto dall’Italia abbia dimostrato tutta la sua essenza".

Francesco Pioppi