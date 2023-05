"Diana? Per me la continuità è un valore"

di Francesco Pioppi

Direttore Goretti, da Olbia in poi abbiamo un po’ perso le sue tracce: ha festeggiato? "L’ho fatto a modo mio, a casa e in relax. Senza tensioni nella pancia…Lo sapete che sono un tipo riservato. Perché non ero sul pullman? Ma che c’entro io, quelli sono momenti per i calciatori, mica per i dirigenti. Ma vi garantisco che stare in mezzo alla piazza con la gente è stato molto emozionante, davvero".

Perché ha vinto proprio la Reggiana?

"Perché è stata la più brava nella somma di tutte le componenti. La Reggiana ha vinto al termine di un percorso biennale, quindi tutte le persone che hanno iniziato due anni fa hanno messo il loro mattone".

Qual è stata la scelta più felice e quale la più sbagliata della sua gestione?

"Non sta a me giudicarmi, ma la prima cosa rilevante è stata vendere il capocannoniere (Zamparo, ndr) alla nostra principale rivale. Potevo prendere del cretino, è stata una scelta coraggiosa, ma ha aperto a un nuovo modo di vedere la rosa e i calciatori della Reggiana".

Guardiamo al futuro, ci sembra chiara una cosa: prima il budget e poi si può iniziare a programmare, giusto?

"Giusto! E infatti io non volevo nemmeno parlare (sorride, ndr) ora mi tocca fare un po’ il politico, ma i tempi non sono ancora maturi anche perché dobbiamo ancora scendere in campo per giocarci un trofeo…Comunque, credo che dalla prossima settimana la proprietà darà le indicazioni e da lì ci si muoverà di conseguenza. Sono uno che crede fermamente nelle mansioni dell’organigramma: chi ci mette i soldi dà gli input, la dirigenza ragiona e sviluppa le strategie e poi lo staff tecnico e i giocatori devono produrre la richiesta". Ammesso che lei sia ancora il direttore sportivo della Reggiana perché sarebbe tra i candidati principali per rimpiazzare Accardi all’Empoli…

"Fa tutto parte di questo periodo, ora è il momento del mercato dei direttori sportivi, poi ci sarà quello degli allenatori e poi dei giocatori. Pensiamo alla partita col Catanzaro poi programmeremo la nuova stagione".

Diana resterà? Si è parlato molto del vostro rapporto, non sempre idilliaco…

"Adesso i rapporti col mister sono ottimi. Abbiamo avuto un inizio in cui non sono mancati confronti accesi, ma sempre in maniera costruttiva. Avevamo lo stesso obbiettivo e siamo cresciuti assieme: per me è stato importante confrontarmi con un allenatore che ha idee precise ed è molto determinato, ma spero che anche lui sia stato felice di confrontarsi con me e in qualche modo attingere cose nuove. Lo ripeto: prima devo sapere il budget, poi agiremo, ma in assoluto credo che la continuità sia un valore".

Potrebbero restare anche Pellegrini e Guiebre, il primo di proprietà del Sassuolo e il secondo del Modena?

"Sono tutte situazioni di cui parleremo più avanti. Di sicuro questi due ragazzi hanno dimostrato grandi potenzialità e di poter far parte della Serie B".

Lei è un grande esperto di Serie B, come descriverebbe questo campionato?

"Totalmente imprevedibile. Ogni anno cambiano 7 squadre su 20 e le rose all’inizio sono spesso indecifrabili perché magari c’è il 19enne che a gennaio-febbraio diventa una certezza, mentre l’over 30 arriva al capolinea proprio in quella stagione. Ogni anno, parlando di budget, c’è una delle prime cinque che rischia di retrocedere (è il caso del Benevento, ndr) e una delle ultime quattro fa i playoff (il Sudtirol) mentre le altre tre lottano per non retrocedere".

A Perugia però aveva una filosofia abbastanza consolidata al di là del budget: fiducia ai giovani, mentre gli ‘over 30’ avevano contratti meno impegnativi…

"Sono input che dovrà dare la proprietà, però diciamo che a Perugia con i giocatori oltre i 30 anni i rinnovi erano annuali".