Mister Diana, senza nulla togliere alle avversarie che avete appena superato di slancio, possiamo dire che - a partire proprio dalla trasferta di Ancona - iniziano le partite più difficili? Oppure sono tutte uguali per questa Reggiana?

"Tutte uguali no, perché il valore cambia, così come cambiano le qualità dei calciatori. Per essere lì in classifica significa che hanno qualcosa in più di altre. Mi spiace solo di non aver avuto tanto tempo per prepararla, ma loro possono dire lo stesso nei nostri confronti. Dovremo stare molto attenti, affrontiamo un avversario che ha molto coraggio e diverse soluzioni offensive"

Dall’infermeria arrivano notizie confortanti?

"Purtroppo Montalto non verrà con noi, perché ha avuto un piccolo affaticamento. Mi dispiace perché vorrebbe essere dentro, ci tiene tantissimo, ma purtroppo dopo la partita abbiamo provato un po’ di allunghi e ha sentito ancora un po’ male nello stesso punto quindi andiamo con cautela e gli daremo il tempo che serve: sono sicuro che lo avremo presto al top".

Tornerà Rossi?

"Sì, Fausto e Cremonesi almeno in panchina, così come Cauz, poi vedremo se potranno fare un piccolo spezzone. Rozzio invece non è ancora pronto, conto di averlo contro il Gubbio".

In queste settimane le assenze sono state parecchie eppure non avete perso punti né brillantezza, qual è il segreto?

"Non c’è nessun segreto, la rosa è di valore e quindi posso scavare a fondo mantenendo alta la qualità. Devo dire però che a noi questi ragazzi sono mancati parecchio soprattutto durante la settimana e non solo sotto l’aspetto tecnico. Ho ragazzi di grande spessore morale a cui ho chiesto di venire al campo lo stesso anche quando non erano pronti per allenarsi".

Sciaudone, un po’ a sorpresa, è rimasto in lista.

"È un ragazzo straordinario che si merita di conquistare un obbiettivo con noi, sapevo che aveva delle possibilità ma ha fatto la scelta di restare con noi e sono felicissimo, oltre che convinto che ci potrà dare una mano anche in campo".

Sette vittorie consecutive che vi hanno portato a +7 sul Cesena: con l’Ancona l’importante è non perdere?

"Non posso pensare a questo e nemmeno i miei ragazzi, ma è chiaro che avremo di fronte un avversario ostico… Noi metteremo le nostre qualità, loro le proveranno tutte per farci lo sgambetto, ma siamo convinti di poter vincere la partita".

Francesco Pioppi