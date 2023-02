Diana: "Siamo sul pezzo. Ma sarà dura"

di Giuseppe Marotta

Mister Aimo Diana, arriva la Carrarese.

"Una brutta gatta da pelare, una squadra libera, spensierata, che ha voglia di fare l’impresa. Conosco il loro mister, Dal Canto, molto preparato".

Reggio ha ancora negli occhi la magica vittoria di Cesena. "Confesso che anch’io ogni tanto ho dei flash della serata. Però, come ha detto Rozzio in settimana, ci sono 10 partite e non possiamo fare altro che stare sul pezzo. Dobbiamo pulirci dalle tossine mentali che rimangono dopo un derby, sono certo che accadrà".

La città non parla d’altro del derby.

"Mi hanno fatto i complimenti persone che non pensavo seguissero il calcio. Al di là di questo, lunedì ci siamo sentiti in un’arena, è stato bello muovere 3000 persone".

I bianconeri accuseranno il colpo?

"No, sono molto forti e ne vinceranno tante, così come l’Entella".

Ha usato parole particolari in settimana?

"No, semplicemente c’è un nuovo avversario, quindi siamo andati sui nomi di chi avremo di fronte, sulla partita che dovremmo fare. Siamo consapevoli della nostra forza, ma ancora è lunga".

Indizi di formazione?

"Luciani è meno grave del previsto e verrà in panchina. Montalto la prossima settimana rientra: non importa se non sia al top, avere uno come lui anche solo per 5’ è importante".

Muroni come sta?

"Ha un problemino a livello osseo, lo rivedremo tra un po’ di tempo".

Cigarini ha fatto una buona settimana?

"Sì. Decideremo al mattino se giocherà lui o Rossi. Guglielmotti è squalificato, Pellegrini venerdì ha avuto un piccolo risentimento, vedremo se partirà dal 1’".

In cabina di regia un ballottaggio non da poco…

"Sono ragazzi troppo intelligenti, sanno che il loro è un gioco di incastri. Sono i migliori del ruolo della categoria".

Tornando alla Carrarese: qualche singoli che teme di più?

"Sono tanti, poi è normale citare chi segna, tipo Capello, Giannetti, ma anche Schiavi".

Piano gara?

"Nel calcio bisogna capire i momenti e spesso sono i calciatori a leggerli. Anche perché facciamo fatica a comunicare in gare come quella di Cesena, ma anche in casa (sorride, ndr)".