Diana stavolta si gode il momento "Che spettacolo la città in delirio"

Tra le feste prolungate sul campo e l’imminente inizio del percorso sul pullman scoperto, è davvero una toccata e fuga quella in sala stampa dei protagonisti granata. "E’ stato fantastico finire il campionato davanti a tutto questo pubblico ed ai nostri familiari – il primo pensiero di Diana – che oggi hanno fatto tanta strada per venirci a sostenere, l’augurio è di darne tante altre di queste soddisfazioni, perché questa è una piazza che risponde e capisce quando riceve qualcosa. Ho visto una città impazzita. Non avevo dubbi, penso alle tante presenze in trasferta. L’immagine da ricordare? La vittoria di Cesena e l’esultanza finale al triplice fischio e poi il festeggiamento inaspettato a Olbia".

Tanti abbracci anche con la dirigenza nella festa-premiazione. "Con il presidente e il patron l’abbiamo fatto tutto l’anno, non solo dopo le vittorie. Certo a volte ci siamo anche guardati un po’ di traverso. Io ho sempre detto che avrei esultato solo alla fine, mai mi sono avvicinato così tanto alla nostra curva. Ho sempre detto che sarei andato una volta ottenuto l’obbiettivo. L’ho fatto e sono contento di avere visto i nostri tifosi da vicino". Paolo Rozzio si presenta con la medaglia dei vincitori al collo. "Abbiamo pareggiato? No, abbiamo stravinto! Il sogno è iniziato nel 2016. Posso dire di avere vissuto di tutto qui a Reggio. Questa vittoria ha un sapore in più".

È il turno di Fausto Rossi, biondo platinato come tanti compagni. "Una goliardata. Anche i bambini hanno riso vedendomi. Oggi (ieri, ndr) una sensazione straordinaria. Due anni fa stavamo piangendo per la retrocessione, stavolta con sacrifici e passando tra tante difficoltà, gioie e sofferenze siamo riusciti a festeggiare con tutto il pubblico. Mi hanno abbracciato anche gli avversari quando sono uscito dal campo, sembrava l’addio al calcio!". Sul rigore non tirato (il regista è ancora senza reti in granata). "L’egoismo dell’attaccante (ride), ma parlerò con Lanini e almeno qualcosa dovrà pagarmi".

Matteo Genovesi