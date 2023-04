Diavoli, che rimonta: show nella ripresa dopo un inizio choc

Lyons

22

Valorugby

26

SITAV RUGBY LYONS: Biffi (72’ Zaridze); Via G. (74’ Via A.), Cuminetti, Paz, Bruno; Ledesma, Fontana (56’ Cuoghi); Portillo, Bance, Salvetti (14’ Cisse, 69’ Moretto); Janse van Rensburg, Lekic; Salerno (cap.) (50’ Minervino), Cocchiaro (50’ Buondonno L.), Acosta (57’ Cafaro). All. Orlandi

VALORUGBY EMILIA: Dominguez (14’ Violi); Lazzarin (76’ Mattioli), Majstorovic, Schiabel (43’ Colombo), Bertaccini; Newton, Renton; Sbrocco (1’ Amenta), Tuivaiti, Ortombina; Du Preez (66’ Gerosa), Dell’Acqua; Randisi, Luus (41’ Garziera), Diaz. All. Manghi

Arbitro: Federico Vedovelli (Sondrio)

Marcatori: p.t. 5’ m Biffi tr Ledesma (7-0), 13’ m Bruno (12-0), 23’ m Cissè tr Ledesma (10-0), 35’ m Dell’Acqua tr Newton (19-7).

s.t. 52’ m Bertaccini tr Newton (19-14), 56’ cp Ledesma (22-14), 71’ m Lazzarin (22-19), 79’ m Dell’Acqua tr Renton (22-26).

’All’inferno e ritorno’, celebre romanzo e poi film di dure battaglie, girato alla metà degli anni ’50, è andato nuovamente in scena al Beltrametti di Piacenza, dove i Diavoli si sono imposti ma dopo tante difficoltà.

Pariamo dall’inizio: sul calcio d’avvio, dopo soli 10 secondi, Nicola Sbrocco, validissima terza linea reggiana, si infortuna seriamente al primo placcaggio e, dopo una lunga assistenza in campo, viene portato fuori in barella (le sue condizioni sono poi migliorate). Nei minuti successivi la squadra di Manghi appare incapace di dare ordine alle azioni e subisce l’iniziativa costante dei padroni di casa; che al 7’ passano dopo un lungo assedio concluso in meta da Biffi. Ci sarebbe modo di recuperare subito, ma due volte palle recuperate vengono poi letteralmente consegnate agli avversari. Gli errori si pagano: al 13’ Piacenza arriva nuovamente in meta su intercetto. E siamo 12-0. Ancora un quarto d’ora di gioco farraginoso e, su ennesimo errore di trasmissione alla mano, i locali intercettano, ringraziano e vanno a toccare a terra per la terza volta. Al 29’ del primo tempo, dunque, il Piacenza conduce per 19-0. I Diavoli riducono lo svantaggio al 35’ grazie a una meta di Dell’Acqua.

Dopo l’intervallo è un altro Valorugby: al 52’ meta di Bertaccini (nella foto). Piacenza allunga nuovamente su punizione, poi negli ultimi 10’ i Diavoli si scatenano: al 71’ meta di Lazzarin, poi a 30 secondi dalla fine meta di Dell’Acqua e trasformazione di Renton che danno la vittoria a Reggio.

La classifica per i playoff ora è più chiara: il Valorugby è terzo con 3 punti di vantaggio su Colorno e 4 sulle Fiamme Oro.