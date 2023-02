Diavoli in finale di Coppa Ma quanta fatica a Viadana

Viadana

21

Valorugby

28

VIADANA RUGBY: Morosini (78’ Di Chio); Ciardullo, Jannelli, Caputo, Crea; Dogliani, Baronio; Ruiz, Paolucci, Locatelli (73’ Fierro), Caila (69’ Mannucci), Schinchirimini, Oubina (51’ Mignucci), Montilla (54’ Grippo), Tejerizo (73’ Fiorentini). All.: B.Urdaneta.

VALORUGBY EMILIA: T.Dominguez; Resino (37’ Garziera), Majstorovic, Bertaccini, Colombo (78’ Schiabel); Newton, Renton; Amenta, Sbrocco (80’ Mazzei), Esposito (40’ Tuivaiti); Du Preez (69’ Dell’Acqua), Ortombina; Randisi (80’ Mattioli), Luus (73’ Silva), Diaz. All.: R.Manghi.

Arbitro: Rosella, di Roma.

Marcatori: 1’ cp Dogliani, 6’ meta Sbrocco tr Newton, 9’ meta Ciardullo tr Dogliani, 13’ cp Dogliani, 27’ meta di punizione Valorugby, 28’ cp Dogliani, 40’ meta Ciardullo; 42’ meta T.Dominguez tr Newton, 58’ meta Amenta tr Newton.

Note: cartellino giallo al 27’ a Ruiz (Via), rosso al 34’ a Diaz (Val), giallo al 51’ a Tejerizo (Via) e al 62’ a Grippo (Via). Spettatori 1200.

di Marco Ballabeni

Il Valorugby conquista la qualificazione alla seconda finale di Coppa Italia della propria storia, dopo quella del 2019 vinta a Parma contro il Valsugana Padova. Per ottenere il pass decisivo la squadra di Manghi ha dovuto riemergere tre volte da uno svantaggio nel punteggio e sconfiggere l’avversario più ruvido e combattivo del torneo, un Viadana sempre infuso di spirito agguerrito per metà argentino e metà della Bassa. Sotto 0-3, poi 7-13, quindi 14-21 a fine primo tempo e con un giocatore in meno (rosso a Diaz al 34’ per intervento su avversario in salto in touche), i Diavoli hanno saputo cambiar volto una volta riemersi dagli spogliatoi; il rugby nitido ed efficace mostrato nella ripresa ha prodotto prima la meta di Dominguez su lancio al piede rasoterra di Newton e poi quella di capitan Amenta, per il 28-21 difeso con sicurezza negli ultimi venti minuti.

"I ragazzi hanno dimostrato nel secondo tempo di avere la maturità giusta per aspirare a grandi risultati, o forse può essere che abbiano avuto paura di fare incazzare il loro presidente - ha dichiarato il presidente Grassi - Ma in un caso o nell’altro, grande Valorugby. Sono felice di questo risultato, e pure della maniera in cui è stato ottenuto".

L’ultimo, grande atto di Coppa Italia, sabato 8 aprile, sarà quasi un deja vu della finale 2019: si dovrebbe giocare come allora allo stadio delle Zebre a Parma e l’avversario sarà di nuovo un club padovano, anche se stavolta si tratterà del più blasonato e terribile Petrarca.

Coppa Italia, quinta giornata: Petrarca-Mogliano 50-17, Calvisano-Colorno 36-17; Fiamme Oro-Lyons 54-10, Viadana-Valorugby 21-28. A riposo Torino e Rovigo.

Classifica girone A: Petrarca 19 punti, Calvisano 15, Colorno 10, Mogliano 5, Torino 1.

Girone B: Valorugby 18, Rovigo 15, Viadana 13, Fiamme Oro 5, Lyons 0.

Serie C. Oggi alle 15 grande derby tra Lupi Reggiani e Guastalla, al campo “Al ponte” di Iano. In mattinata, sempre a Iano, festival di Minirugby organizzato dal Valorugby.