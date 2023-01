Diavoli, la prima dell’anno è dura

di Marco Ballabeni

Wikipedia racconta che la zona del Mirabello, così chiamata per via dell’ameno paesaggio, era nota già nel Duecento per una “braida”, termine longobardo che indicava una zona a prato. Insomma, il campo del Mirabello era famoso già ottocento anni fa!

Oggi lo stadio del Mirabello e il suo prato ospitano la prima giornata di ritorno del Peroni Top10, campionato che torna dopo la pausa natalizia e che vede il Valorugby in seconda posizione dietro al Petrarca Padova.

La squadra reggiana, con Manghi di nuovo alla guida tecnica al posto di Properzi, gioca alle 15,30 contro il Transvecta Calvisano, sesto in classifica; la partita è trasmessa in diretta da Rai Sport.

Questa giornata d’apertura del girone di ritorno appare già determinante: le prime cinque della classifica affrontano le ultime cinque e in caso di vittoria delle favorite la classifica si spaccherebbe come una melagrana, con cinque team lanciati verso le semifinali e gli altri cinque abbandonati ad altro destino.

Il compito più duro, tra quelli dei top club, tocca proprio al Valorugby, contro un Calvisano che ambisce a rientrare nella lotta per i play-off e che all’andata seppe fermare i Diavoli in uno spettacolare pareggio 30-30, con meta e trasformazione finali degli ex azzurri Ceciliani e Palazzani. Per il Valorugby andarono in meta Luus, Castiglioni e Silva, con Newton perfetto (66) al piede.

Oggi Calvisano si presenta però un po’ rabberciato: senza Vunisa, Waqanibau (infortunati), Botturi e Bozzoni (convocati nell’Italia U20) la squadra bresciana guidata da Guidi fa un poco meno paura, ma del resto anche nel Valorugby, come ha ricordato Manghi, mancheranno Farolini, Gerosa e Randisi.

"Conosciamo bene il valore e le capacità tecniche di Calvisano, che non considero affatto fuori dalla lotta per i playoff –ha dichiarato Roberto Manghi- E proprio per questo ci siamo avvicinati a questo incontro con una preparazione ad hoc".

Obiettivo per i granata è anche, perché no, mettersi in luce in vista del match Italia A-Romania A, in programma il 21 gennaio nella vicina Viadana; sarà quello un weekend di riposo per il Top10, cosicché gli atleti Valorugby possono ambire a vestire la maglia azzurra come già accadde nell’ultimo match dell’Italia A a Ortombina e Bertaccini. Intanto il club registra con soddisfazione la nuova convocazione di Tommaso Mussini per un raduno dell’Italia U18.

La formazione del Valorugby: Lazzarin; Costella, Resino, Bertaccini, Colombo; Newton, Violi; Amenta, Sbrocco, Tuivaiti; Du Preez, Ortombina; Favre, Luus, Diaz. Panchina: Silva, Mattioli, Garziera; Dell’Acqua, Cenedese, Mazzei; Dominguez T., Schiabel.

Peroni Top10, prima giornata di ritorno: oggi ore 15.30 Valorugby-Calvisano (diretta Rai Sport), Rovigo-Viadana; domani ore 14 Colorno-Lyons, Torino-Fiamme Oro, Mogliano-Petrarca. (tutte le partite live su Eleven Sports)

Classifica: Petrarca Padova 35 punti, Valorugby 32, Colorno 32, Rovigo 31; Fiamme Oro Roma 27, Calvisano 22, Viadana 18, Lyons Piacenza 13, Mogliano 8; Ad Maiora Torino 6.

Ancora riposo invece per la serie C, che tornerà a fine mese con Guastalla-Carpi, il 22 gennaio, e Dozza-Lupi Reggiani il 28 gennaio.