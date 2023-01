Dici Alessandria, pensi Passalacqua Il gol decisivo del 1975 è nella storia

Sono 43 i precedenti tra Reggiana e Alessandria, coi grigi in vantaggio 18-14 nel computo delle vittorie (11 i pareggi), anche se i granata hanno dalla loro 4 vittorie negli ultimi 6 match a fronte di una sola sconfitta, quella della semifinale playoff del 2017, ed un pari.

Il match più celebre tra le due squadre è probabilmente lo storico spareggio salvezza di San Siro del 1975, che vale la permanenza in Serie B: dal Mirabello partono quasi 40 pullman per sostenere la squadra e, sul rettangolo verde milanese, la Reggiana si impone 2-1 grazie al gol di Passalacqua a 7’ dalla fine, dopo il provvisorio 1-0 di Francesconi ed il pari piemontese di Dalle Vedove.

Venendo a tempi più recenti, come dimenticare il "suicidio" casalingo del 200001? "Roger" Rabito firma la doppietta che manda avanti 2-1 i granata, ma negli ultimi 4’ Favi e Zirafa firmano il controsorpasso ospite; al "Moccagatta", come spesso gli accade in quella stagione, è il portiere Squizzi il protagonista assoluto, respingendo anche un rigore di Scazzola. Nel finale, in attacco, gli emiliani schierano un giovanissimo "Oba Oba" Martins, destinato poi a partire in direzione Inter.

Giorni nostri – Nel 201011 la Reggiana sale al secondo posto provvisorio imponendosi di misura in campo avverso con gol di Guidetti; al ritorno, invece, è un gol al 92’ di Temelin a far esplodere il "Città del Tricolore", regolando l’11 guidato all’epoca da Sarri, oggi tecnico della Lazio.

Nel 201516 l’incontro casalingo termina 1-1, con Mogos che risponde a Marras, mentre l’1-0 esterno firmato Arma (che raggiunge la doppia cifra a livello personale) della penultima giornata è inutile ai fini della corsa playoff, da cui gli uomini di Colombo sono estromessi da qualche settimana.

Nella già citata semifinale playoff del 14 giugno 2017 la doppietta di Gonzales fa volare i "grigi", con la Reggiana che accorcia con Guidone e reclama per un penalty non dato sull’1-0; nel match d’andata di questa stagione, invece, Nardi e Pellegrini firmano il 2-0 esterno.