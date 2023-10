Dieci granata in rete, meglio solo il Palermo

Non c’è bisogno di scovare nei meandri delle statistiche per certificare l’ottimo momento della Reggiana, ma alcuni numeri fortificano ulteriormente il tutto, dando a Alessandro Nesta buoni motivi per essere ottimisti, ma sempre con cautela.

Un dato la dice lunga sulla Reggiana vista fino ad ora: la squadra granata ha mandato in gol in stagione ben dieci giocatori. In questi dati si parla dell’intera stagione, quindi Serie B più Coppa Italia.

Meglio, tra le compagini di B, ha fatto soltanto il Palermo con 11 giocatori già a segno.

Tutte le altre 18 sono dietro alla "Regia". Non male.

Decisive, per raggiungere la doppia cifra in questo dato, due prime volte stagionali di sabato a Piacenza con la Feralpi: Antiste e Pieragnolo, mentre Cigarini aveva già segnato in Coppa col Monza.

I 20 gol segnati nelle 13 gare ufficiali stagionali sono così distribuiti.

Gondo tre (doppia allo Spezia e rete al Venezia), Portanova tre (doppia al Pescara e gol alla Cremonese), Lanini tre (due al Pescara e uno al Palermo), Pettinari due (Como e Cremonese), Cigarini due (Monza e Feralpi), Vido due (Pescara e Como), Girma due (Pescara e Bari), uno Pieragnolo (Feralpi), uno Antiste (Feralpi), e uno Nardi (Monza). E si arriva ai 20 totali, spalmati in dieci giocatori.

Nesta sabato, nel post partita, si è detto contento dei "battesimi" al gol recenti, aggiungendo. "Arriverà anche il turno dei difensori".

Solo Pieragnolo, infatti, ha trovato la via del gol.

In futuro qualche incornata di Rozzio, Romagna e compagnia farebbe decisamente comodo nelle partite più bloccate.

Uno sguardo alle altre: guida il Palermo a 11. A quota nove giocatori a segno ci sono ben nove squadre: Parma, Pisa, Cosenza, Venezia, Modena, Ascoli, Catanzaro, Cittadella e Lecco.

Proprio i lombardi, prossimo avversario in B della Reggiana (domenica a Reggio alle 16.15) hanno una peculiarità: tutti marcatori diversi, nove su nove differenti.

Può essere un aspetto da curare particolarmente in vista del match.

A otto giocatori c’è la Cremonese, a sette Como, Bari e Ternana. A sei la Samp, a cinque Spezia, Brescia e Sudtirol; chiude, con soli quattro marcatori, la FeralpiSalò.

Abbiamo menzionato Reggiana-Lecco, ma prima c’è la Coppa.

Mercoledì Bianco e compagnia andranno in scena a "Marassi"(ore 15), per i sedicesimi di finale di Coppa Italia col Genoa. Sarà Nesta contro Gilardino, due campioni del Mondo del 2006.

Ieri la squadra ha lavorato al mattino, e replicherà oggi e domani.

Martedì pomeriggio partenza in ritiro per la gara di mercoledì a Genova.

Ieri, per rilassarsi, erano presenti al "PalaBigi" alcuni granata ad assistere a Reggiana-Treviso, tra cui Girma, Bardi, Varela, e Marcandalli.

Tornando al Genoa: per i tifosi sarà un match speciale visto il gemellaggio.

Tagliandi per il Genoa acquistabili fino alle ore 19 di domani (Vivaticket e Reggiana Store), al costo di 20 euro. In palio ci sarà l’ottavo di finale di martedì 5 dicembre all’Olimpico con la Lazio. "Se mi portano lì pago una cena a tutti": ha detto Nesta sabato, scherzando. Forse…