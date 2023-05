Dieci squadre con il fiato sospeso nel girone B Castellarano: tre punti per prendersi i play-off

Dieci squadre col fiato sospeso nel 30° e ultimo turno del girone B. Fari puntati su Castellarano (46)-BibbianoSan Polo (48) coi rossoblù costretti a vincere per staccare in extremis il pass per i play-off. Viceversa basta un punto ai matildici per prolungare la stagione, mentre non può distrarsi la Vianese (48), rientrata proprio domenica fra le magnifiche 5, che scende a Fiorano (32) in lotta per evitare i play-out. Sembrano sulla carta più agevoli gli impegni di Montecchio (50) e BaisoSecchia (49) che ricevono rispettivamente Riese e la Scandianese (44),, estromessa dai play-off col sanguinoso ko interno di domenica contro la Smile. La matricola Atletic Progetto Montagna (31) al Centro Coni attende il Polinago (29) in uno spareggio che potrebbe incredibilmente ripetersi il 14 maggio nell’unico play-out previsto dal regolamento. Sicuramente non se lo augurano le modenesi Smile (27) e Ganaceto (27) attualmente retrocesse direttamente in compagnia del Casalgrande (11), avversario proprio del team di mister Bonissone. Invece la Smile chiede strada al Fabbrico (69) finito kappao solo due volte in stagione e in trasferta. Nonostante il ko con la Pontenurese (58), salvezza diretta raggiunta dal Brescello (38) nel girone A.

I play-off prevedono semifinale e finali nel girone (14 e 21 maggio) sul terreno della miglior piazzata e anche spareggi regionali contro le vincenti degli altri gironi di Promozione in campo neutro con la possibilità di proseguire con supplementari e rigori. Le ulteriori due gare sono in agenda domenica 28 maggio e venerdì 2 giugno.

Federico Prati