Diego Cencini s’impone a sorpresa. Mario Campana rispetta il pronostico

Successo a sorpresa di Diego Cencini nel torneo Under 14 andato in scena al Circolo Tennis Correggio con la formula del rodeo. L’atleta bolognese della Siro Tennis, terza testa di serie, ha fatto strada nella parte bassa del tabellone superando per ritiro Pier Lorenzo Barbato (Carpi Sport), per poi avere la meglio in semifinale sull’altro carpigiano, il numero 2 Tommaso Mengoli, travolto con un netto 4-2, 4-1; nel match decisivo, contro il favorito Mattia Pettenati (Pro Parma), è arrivato un altro successo, stavolta in rimonta, col punteggio di 2-4, 4-2, 7-1. Nel tabellone Under 12 a chiudere davanti a tutti è Mario Campana: la giovane promessa del CT Reggio ha rispettato appieno il pronostico con un percorso netto, con successo in semifinale 4-2, 4-1 su Gianmarco Meroni (Virtus Bologna), per poi soffrire nel primo set della finale con Lorenzo Zanardi (Circolo del Castellazzo) prima di imporsi 5-3, 4-1.

Best ranking. Andrea Guerrieri ha raggiunto il numero 600 della classifica ATP dopo l’eliminazione ai quarti di finale del torneo portoghese di Tavira (25mila dollari di montepremi): per il tennista correggese del CT Reggio si tratta della miglior posizione in carriera.