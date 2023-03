Difensori all’assalto, ma i toscani hanno la saracinesca

VENTURI 6,5. Alla presenza numero 80 in granata (in tutte le competizioni) blinda la porta con una bella parata su Nicastro al 22’: non verrà più impegnato.

LUCIANI 6. Al 22’ è molle su Nicastro che, dopo averlo saltato, impegna seriamente Venturi. Passano 10’ e Siano compie una gran parata su un suo sinistro. Per il resto partecipa alla manovra al rientro da titolare dopo oltre un mese (era il 13 febbraio, col Gubbio).

ROZZIO 6. In fase difensiva deve fare poco con un Pontedera rintanato. Ci prova due volte di testa: al 51’ Siano blocca senza problemi, al 77’ il capitano si dispera perché la sfera va a due dita dall’incrocio.

LAEZZA 6. Come Luciani, anche lui si fa saltare facilmente da Nicastro al 22’; per il resto non viene impegnato. Pericoloso in avanti al 30’: Siano miracoloso su un suo colpo di testa. Ammonito, era diffidato e salterà la Torres (dal 15’st Varela 5,5: un tentativo in rovesciata, e al 78’ non arriva su una ghiotta palla di Kabashi. Pochino).

FIAMOZZI 6. Rispetto ad altre volte accompagna di più la manovra, partecipando all’accerchiamento dell’area toscana. Nulla di memorabile, ma crossa e dà sostegno (dal 26’st Guglielmotti 6: quando può spinge prova a creare scompigli con cross e scatti).

NARDI 5.5. La cosa migliore al 49’, con una botta mancina ben parata (tanto per cambiare) da Siano. Per il resto, anche se pressa tutto e tutti, si vede poco in possesso (dal 15’st Kabashi 6: al 76’ un gran sinistro da lontano, Siano dice di no anche a lui. Ci riprova all’89’, stavolta deviato in corner).

CIGARINI 6. Smista palloni senza acuti tipici della sua classe (dal 26’st Rossi 6: dà il cambio in cabina di regìa per il forcing finale che c’è stato solo parzialmente).

VALLOCCHIA 6.5. Costringe Martinelli al 1° giallo con una bella ripartenza di potenza. Bravo sui piazzati: al 30’ mette un cioccolatino sulla testa di Laezza (para super Siano). Al 37’ va vicino al gol con un sinistro da dentro l’area, ma strozzato. Una buona gara al ritorno dal 1’ (l’ultima col Gubbio il 13 febbraio).

GUIEBRE 6. Sempre vivace, anche se ultimamente è meno preciso negli ultimi metri. Al 63’ Siano non risparmia nemmeno lui: parata in spaccata su un sinistro potente.

ROSAFIO 5. In avvio è più nel vivo rispetto alla gara con l’Entella, ma poi quanti errori… Si procura dopo appena 17 secondi il rigore (fallo di Martinelli). Cerca sempre la solita giocata col mancino da destra, ma molto spesso è fuori misura. Al 52’ un tiro-cross viene sventato da Siano. Alla lunga cala vistosamente (non faceva 90’ dal 24 ottobre, a Carrara).

MONTALTO 5. Torna titolare dopo 101 giorni. Pesa come un macigno il rigore fallito dopo appena 67 secondi: Siano è bravo, però il "tagliagole" ne ha calciati di migliori (ieri un po’ a mezza altezza). Propizia l’espulsione di Martinelli. Per il resto non trova spazi, ma mette altri minuti nelle gambe. Ci sarà bisogno di lui (dal 30’st Lanini 5,5: stringe i denti dopo la botta alla coscia di soli tre giorni prima. Un sinistro defilato e poco altro).

Giuseppe Marotta