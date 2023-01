Difesa da record per l’Or: in 12 gare ha subito solo 22 reti

Una difesa bunker ha permesso all’OR Reggio Emilia di conquistare con una giornata d’anticipo il titolo di campione d’inverno del girone nel campionato di Serie B. Le sole 22 reti subite nelle prime 12 giornate di regular season, peraltro, fanno della retroguardia granata la meno battuta dell’intera categoria, visto che nessuno, negli 8 raggruppamenti, è riuscito a fare meglio: solo i laziali dell’Ariccia (girone E) si sono avvicinati alla squadra di Margini, concedendo 23 reti agli attaccanti avversari. L’OR, finora, ha chiuso 3 gare senza subire reti, quelle contro Bordighera, Atlante Grosseto e Real Casalgrandese, mentre in altre 4 occasioni ha chiuso con un solo gol al passivo. Non si può non nominare l’attacco, che trascinato dal capocannoniere Ruggiero ha trovato per 69 volte la via della rete: sempre considerandotutte le squadre della categoria, il +49 di differenza reti è il secondo miglior risultato della Serie B, a -2 rispetto alla già citata Ariccia.