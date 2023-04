Dilapidato un tesoro di 9 punti in 10 partite

di Giuseppe Marotta

Dall’avere un +9 sulla Virtus Entella, al secondo posto. Se ce lo avessero detto non ci avremmo creduto: la Reggiana è seconda in classifica a tre giornate dal termine. E facendo 9 punti i granata non sarebbero sicuri di vincere il campionato. Essere appaiati all’Entella (73 punti) non basta: i liguri hanno infatti dalla loro gli scontri diretti.

Questa la realtà. La Reggiana è stata in testa dal 20 novembre (2-0 a Sassari), fino a sabato. Con precisione fino al minuto 87 di Entella-Pontedera, quando il gol di Tenkorang ha regalato la vetta ai liguri. Complicato essere ottimisti, ma ci sono ancora tre turni, e nel calcio non si sa mai. Giovedì la Reggiana (73) ospiterà la Fermana (43), l’Entella (73) andrà a Lucca (47).

Sabato 15 aprile: Olbia (38)-Reggiana e Entella-Recanatese (43). Ultimo capitolo domenica 23: Reggiana-Imolese (32) e Siena (48)-Entella.

Ma come si è arrivati a questa situazione? Sono tanti i momenti che Rozzio e compagni possono vedere come rimpianti, tra rigori falliti e gol sbagliati. Ma balza all’occhio un dato: nelle ultime 10 giornate l’Entella ha fatto più punti di tutti (25) e la Reggiana è solo la settima squadra con 16. Nove punti recuperati.

Se riducessimo solo alle ultime 7 giornate: Entella 18 (6 vittorie e un kappao), Reggiana 10 punti (una sconfitta, 4 pari e 2 sole vittorie). I granata nelle ultime 10 ne hanno vinte solo 4. Una nelle ultime 5. Troppo poco per vincere un torneo.

Tutto inizia a febbraio (Reggiana 58, Entella 49, quindi +9): la Reggiana perde 2-1 ad Ancona (ci sta, campo difficile, si arrivava da 16 gare da imbattuti), l’Entella batte la Fermana. Il gap: +6. Poi la "Regia" vince col Gubbio, e l’Entella fa pari ad Olbia: +8. Il 20 febbraio l’apoteosi di Cesena: derby vinto per 2-1, Entella vincente col Montevarchi. La Reggiana si sente il campionato in tasca: hai battuto la seconda, mancano 10 turni, sei a +7 sul Cesena e +8 sull’Entella…Da qui, ad oggi, la Reggiana ha buttato via (quasi) tutto. Post Cesena, il crollo.

Intanto ieri i granata si sono ritrovati ai campi di Cavazzoli per la seduta di scarico. Ad attenderli, intorno alle 9,30, Roberto Goretti e Vittorio Cattani. Il diesse ha parlato alla squadra e non è stato tenero: ha ovviamente sottolineato l’atteggiamento timoroso che la squadra si porta dietro da una decina di partite, inaccettabile da una formazione anagraficamente matura, visto che ha un’età media di poco inferiore ai trent’anni.

Goretti ha poi cercato di dare una scossa ai singoli che più stanno deludendo, come Capone e Lanini, dai quali tutti si aspettano che smettano di essere fantasmi. Un discorso a tratti duro che ha il compito di smuovere le teste dei giocatori.

A fine seduta si è visto anche il vicepresidente Giuseppe Fico, visibilmente abbacchiato. E ne ha tutte le ragioni.