Diouf: "Molto male nell’uno contro uno"

Sa tanto di occasione sprecata. Vincere sul parquet di Tortona non è semplice, ma i biancorossi non si nascondono e lucidamente ammettono che se ci fosse stata la giusta continuità mentale, il colpaccio non sarebbe stato impossibile. "Innanzitutto voglio fare le congratulazioni a Tortona - esordisce coach Sakota - ha meritato di vincere. Per quel che ci riguarda, sono rammaricato che la squadra non abbia mostrato l’attitudine necessaria per vincere in un campo come questo. Siamo stati aggressivi solo in parte, in alcuni momenti della gara. Anche nel pre-partita avevo ribadito che per poter vincere sul campo di Tortona, contro una squadra così talentuosa, bisognava fare una partita di alto livello dall’inizio alla fine e così non è stato". Passiamo la parola al ds Filippo Barozzi. "Tortona ha meritato di vincere e ha dimostrato di essere di un livello maggiore del nostro. Peccato per il nostro approccio, perché non siamo stati abbastanza duri nella prima parte del match, abbiamo sempre inseguito poi ci siamo trovati diverse volte a contatto ma senza superarli. Non abbiamo offerto una prestazione adeguata per poter sbancare questo campo. Ci mancano tre partite, pensiamo subito alla sfida con Brescia per portare a casa due punti fondamentali nella corsa salvezza". Chiude Momo Diouf. "Tortona ha giocato meglio di noi sotto tanti aspetti. Abbiamo subito la loro fisicità a rimbalzo e nell’uno contro uno, sicuramente dobbiamo lavorare in allenamento per migliorare su questi errori". Ovviamente molto soddisfatto Marco Ramondino, coach di Tortona. "Sono contento perché incontravamo una squadra in salute fisica, emotiva, tecnico-tattica e con tanti giocatori esperti. La partita è stata vinta meritatamente, abbiamo avuto in mano l’iniziativa del gioco, soprattutto nella metà campo difensiva, costringendo Reggio a fare canestri difficili".

Cesare Corbelli