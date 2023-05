Diouf scruta il futuro ed è pronto a decollare "Mi piacerebbe tanto un’esperienza all’estero"

di Francesco Pioppi

Diouf, la sua stagione è stata suddivisa in due parti: la prima piuttosto anonima, con un ruolo marginale e la seconda, invece, in cui è stato spesso protagonista. A cosa si deve questa sua evoluzione?

"Diciamo che dopo l’arrivo di coach Sakota sono stato coinvolto in modo più continuo e ho avuto la possibilità di far vedere quello di cui sono capace. Io sono certamente cresciuto, ma soprattutto è stato molto più chiaro per me cosa dovessi fare per rendermi più utile alla squadra". In quali fasi del gioco ritiene di essere progredito di più?

"Difficile dirlo, certamente nella consapevolezza e nel leggere alcune situazioni di gioco".

Il 30 giugno scadrà il suo contratto quadriennale con la Pallacanestro Reggiana e in molti danno per scontata una sua partenza: è davvero così o il rapporto può continuare?

"Vedremo quali opportunità si presenteranno e, a tempo debito, ne parleremo: è ancora molto presto. Sapete che Reggio per me è casa, quindi sicuramente ascolterò la loro proposta se ci sarà e ci metteremo attorno a un tavolo…".

Sembra però prendere corpo l’ipotesi di un’esperienza all’estero, sarebbe effettivamente stimolante per lei o preferirebbe restare in Italia?

"Non nascondo che mi piacerebbe molto fare un’esperienza in un paese straniero, sarebbe stimolante perché credo che mi farebbe crescere ancora, ma ripeto: è ancora molto presto per parlare di queste situazioni, io intanto penso solo ad allenarmi forte…".

Nessuna pausa? Si aspetta una chiamata in Nazionale?

"Non mi faccio illusioni, ma è chiaro che se il commissario tecnico Pozzecco dovesse chiamarmi sarei felicissimo. Io comunque sto continuando a lavorare perché voglio crescere. Sarà un’estate di duro lavoro, comunque vada".

Quella con Trento potrebbe essere stata la sua ultima apparizione con la canotta della Pallacanestro Reggiana, che effetto le fa? Qual è stato il momento più emozionante della sua esperienza biancorossa?

"Con Trento è stato davvero bello, una grande soddisfazione e un’emozione forte perché abbiamo raggiunto un obbiettivo fondamentale per il club. Ci tenevamo tantissimo e abbiamo sempre lottato per questo. Ce lo meritavamo. Personalmente però, il momento più emozionante è stato il mio debutto tra i professionisti. Giocavamo contro Milano, in casa loro (era l’11 novembre del 2018, ndr) entrai a fine terzo quarto e giocai tutto l’ultimo quarto al Forum. Lo ricordo come se fosse ieri, fu davvero una sensazione unica".