"Dobbiamo diventare più aggressivi"

di Gabriele Gallo

Assieme a Cinciarini e Olisevicius è stato il protagonista della vittoria in rimonta della Unahotels su Scafati, realizzando ben 8 punti, tutti decisivi, nell’overtime in cui l’Unahotels ha ribaltato partita e differenza canestri. Dopo diverse prestazioni non positive, Nate Reuvers ha disputato una gara gagliarda ed eccellente.

Reuvers, domenica è stato il re di una bella serata. Dopo tante critiche mosse a lei personalmente e alla squadra, quali le emozioni che ha provato?

"Credo si notasse anche dalle mie reazioni in campo che ero estremamente galvanizzato e carico per aver segnato i canestri decisivi".

Uno dei rilievi che le vengono mossi è di avere poca aggressività e spesso soccombere, per questo, nelle lotte sottocanestro. E’ una critica troppo severa? Contro Scafati ha voluto dare una risposta anche in questo senso?

"La chiave, per me, è riuscire a giocare con continuità, energia ed essere pronto a sfruttare le situazioni offensive che mi riguardano quando il momento della partita mi vede coinvolto. Mi sento sicuro del mio tiro ed è da lì che voglio continuare a creare dei vantaggi".

Domenica ha giocato una partita silente a lungo, poi si è acceso nel supplementare. Cosa è cambiato?

"Mi sono concentrato sul fatto di aspettare il momento in cui avrei avuto l’opportunità di essere di aiuto e farmi trovare pronto".

Anche dopo tanti minuti passati in panchina?

"Ero pronto mentalmente, sapevo che ci sarebbe stata la possibilità di rientrare in campo e volevo sfruttare l’occasione".

La vittoria contro Scafati come pensa influirà sul vostro morale? Quanto è stato importante non avere mollato anche quando eravate molto sotto?

"Ci sentiamo tutti decisamente meglio. La cosa più importante è essere riusciti a restare dentro alla partita anche quando eravamo in svantaggio. Recuperare 13 punti di distacco in così poco tempo non è una cosa da tutti i giorni, questo è certo, ma è la dimostrazione che in questo sport una chance c’è sempre se ci credi".

La grande fatica che avete fatto nei primi due quarti come la spiega?

"Penso che il disavanzo in doppia cifra sia stato frutto di qualche errore a livello difensivo e qualche palla persa di troppo. Non avessimo commesso queste disattenzioni, la partita sarebbe stata fin da subito in equilibrio".

Può garantirci che a Varese, contro il miglior attacco del campionato e una squadra che, in casa, segna oltre 93 punti, avrete un approccio ben diverso rispetto alla trasferta con la Reyer?

"Dobbiamo trovare il modo di iniziare le partite meglio, questo è fuori discussione. Non dovremo quindi essere vittime del loro ritmo di gioco e non dovremo permettere loro di andare avanti molto nel punteggio. Dobbiamo essere noi ad aggredirli e non il contrario".

Che prospettive vede per la salvezza, dopo questa serie di scontri diretti?

"La situazione resta molto complicata, non abbiamo ancora fatto nulla e dobbiamo continuare a lottare. Di sicuro penso che sarà decisivo riuscire a difendere il nostro campo, ma allo stesso tempo sarebbe fondamentale riuscire a fare un altro colpo in trasferta".