Dopo il beffardo scivolone con Brindisi, Reggio affronta la seconda trasferta consecutiva, sfidando Pesaro: "Il calendario asimmetrico ci mette nuovamente alla prova contro Pesaro a poche settimane dalla sfida d’andata e sono certo - spiega coach Dragan Sakota - che sia noi che loro cercheremo di fare tesoro della partita di fine dicembre per affrontare questo incontro con i migliori aggiustamenti tattici. Pesaro vuole riscattare la sconfitta subita, noi reagire dalla battuta d’arresto di Brindisi, dove in tre minuti abbiamo vanificato tutto ciò che di buono avevamo costruito nei precedenti trenta. L’obiettivo è essere più costanti, solidi e continui dal primo minuto fino alla sirena finale". Per evitare altri blackout servirà però più lucidità anche da parte dello staff tecnico che ha scelto di lasciare in panchina Hopkins nel finale punto a punto, mentre gli avversari banchettavano (anche) sotto canestro.

f.p.