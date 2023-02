Nemmeno il tempo di gioire per i risultati positivi ottenuti (vittoria per Lentigione e Correggese e buon pareggio per la Bagnolese) che la Serie D torna in campo domani per il turno infrasettimanale della 7ª giornata di ritorno. E proprio a Correggio si gioca il derby tra la formazione di Antonio Soda e quella di Paolo Beretti: squadre in campo alle 14,30; allo stesso orario la Bagnolese gioca a Forlì, seconda forza del girone (ex aequo alla Pistoiese) dietro alla Giana.

Juniores Nazionale.

Bagnolese-Lentigione 2-0 con doppietta di Mora.

Seravezza-Correggese 2-2. Bagnolese 7ª a 29 punti, Correggese 8ª a 24, Lentigione 12° a 19.