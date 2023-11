Domenica 10 dicembre la 42 km di Reggio. Al via anche la triathleta Fabia Maramotti

Dalla maratona di New York a quella di Reggio Emilia, Città del Tricolore, il passo non è breve, ma dà continuità a livello di emozioni in una gara lunga e sempre molto particolare. Domenica 10 dicembre, con la regia di Tricolore Sport Marathon, torna la corsa reggiana con il via alle 9 da piazza della Vittoria: la prova sarà valida come campionato italiano Uisp. Il percorso è più o meno il solito, Reggio-Montecavolo andata e ritorno, con interessamento del comune di Quattro Castella. Alla storica maratona si abbina la "Run 4 Charity Coop Alleanza 3.0" e la "10 miglia", che verterà sul tema favole e fiabe. Spicca il ritorno per la 12ª volta, dei coniugi barlettani Angela Gargano e Michele Rizzitelli, coppia anche in corsa e coautori del libro: "Una coppia da guinness: le nostre mille maratone". Un nome reggiano doc al via, quello di Fabia Maramotti, specialista di triathlon.