Domenica felice: perdono le avversarie dirette Reggio ha agganciato Verona, Napoli e Scafati

Domenica felice per l’Unahotels pur se tra qualche patema. Tutte le sue avversarie dirette nella corsa per la salvezza hanno perso. Napoli si è arresa 80-96 tra le mura amiche a Brindisi crollando nella ripresa (53-29 il parziale del secondo tempo). Molto combattute le partite di Verona e Scafati. Gli scaligeri hanno perso il derby con Venezia per 92-95 dopo un supplementare e restando quasi sempre in vantaggio. Scafati, invece, è sprofondata a meno 15 a Treviso e non è bastata ai campani un’incredibile rimonta finale (38-27 il risultato dell’ultimo quarto). Iroegbu a tre secondi dalla fine ha insaccato i due tiri liberi del successo di Treviso per 89-88. La vittoria reggiana a Trieste così diventa doppiamente importante. La classifica della Serie A: Virtus Bologna 36, Milano 34, Tortona 32, Sassari 26, Varese, Pesaro e Brindisi 24, Trento 22, Venezia e Treviso 20, Trieste 18, Brescia 16, Reggio, Verona, Napoli e Scafati 14.