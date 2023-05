Domenica il Memorial Sansone Quanti derby per la Reggiana

La Virtus Mandrio è pronta a ricordare Daniele Sansone, l’allenatore del settore giovanile scomparso nel novembre del 2021 a soli 35 anni. Domenica 28, giorno in cui Daniele avrebbe compiuto gli anni, negli impianti del club gialloverde andrà in scena la seconda edizione del "Memorial Daniele Sansone". Come nell’edizione scorsa, vinta nel girone finale dal Mantova davanti ai padroni di casa, saranno 8 le formazioni delle annate 2011 (per i dilettanti) e 2012 (per i professionisti) che si daranno battaglia: al via oltre al Mandrio e alla Reggio Calcio sono attese Mantova, Reggiana, Bologna, Modena, Sassuolo e Fiorenzuola. Si parte alla mattina alle 9 con i due gironi all’italiana, nel pomeriggio le prime due di ogni gruppo formeranno il girone Gold, le altre due il girone Silver per affrontarsi al pomeriggio, fino alle premiazioni previste alle ore 19, quando verranno consegnati anche i due premi speciali, il trofeo "Natalino Rossi" al miglior portiere e il trofeo "Ariello Albarelli" al capocannoniere del torneo. Durante il torneo sarà in funzione il bar, mentre nel punto ristoro sarà possibile prenotare il pranzo. Quella di domenica sarà una giornata doppiamente speciale per la famiglia Sansone, che a differenza della scorsa edizione non sarà presente: la sorella Roberta è infatti in dolce attesa e ha la scadenza proprio domenica, col piccolo che porterà il nome di Daniele.

