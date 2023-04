"Domenica sembrava di essere in Serie A Colpito e commosso dai tanti bambini presenti"

"Mai come domenica ho capito cosa voglia dire allenare in questa società. Allo stadio, con tutta quella gente, ho visto ‘scorci’ di Serie A". Mister Aimo Diana si porta ancora dentro l’emozione dei quindicimila del Città del Tricolore che hanno festeggiato la Serie B. "Domenica mi sono finalmente reso conto di cosa abbiamo ‘combinato’. E’ stata un’annata difficile, complicata, ma il nostro lavoro è questo. Ringrazio pubblicamente la società in tutte le sue componenti. Nel momento più importante, quello dove qualche crepa si poteva insinuare, i dirigenti li abbiamo sentiti veramente vicini. Ci hanno aiutato tantissimo. Il ringraziamento è doveroso verso questi ragazzi – si rivolge ai suoi giocatori, il mister -. Sono uomini straordinari, mi hanno dato tutto, andando oltre l’immaginario. No, non ho mai avuto dubbi: la promozione doveva essere nostra e così è stato. Perché? Perché la mia fiducia in questi giocatori non ha mai vacillato. Neanche per un secondo. La presenza di tanti bambini allo stadio mi ha colpito e commosso".

Ni. Bo.